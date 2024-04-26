МТС запустила благотворительную программу помощи пострадавшим от паводков

ПАО «МТС» запустила комплексный проект по помощи пострадавшим от паводка в разных регионах России. Пользователи программы МТС Cashback смогут направить свой накопленный кешбэк на целевую помощь пострадавшим от наводнения. Кроме того, МТС направила спасателям, работающим в зоне наводнений в ряде регионов России, специализированное оборудование, которое позволит патрулировать местность и проводить поисково-спасательные операции. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Перевести свой накопленный кешбэк как целевое пожертвование для пострадавших от чрезвычайных ситуаций, вызванных наводнениями, может абонент любого оператора связи, ему достаточно зарегистрироваться на сайте или в приложении МТС Cashback, и в разделе «Потратить» выбрать направление «Благотворительность» - «Помощь пострадавшим от наводнения». Единовременно можно перевести до 2000 руб. кешбэка.

Для контроля благотворитель сможет подключить SMS-оповещение о том, сколько средств всего было собрано, и на что они были потрачены. Стратегическим партнером МТС в реализации программы выступает благотворительный фонд «Система», который будет оказывать поддержку НКО, реализующим адресные и целевые программы помощи пострадавшим и ликвидации последствий паводка.

Для спасателей Оренбургской, Курганской и Тюменской областей МТС закупила комплекты оборудования для проведения спасательных работ в период паводка. Комплекты включают лодки, лодочные моторы, спасательные жилеты и многое другое.

«Весенний паводок в Оренбургской и соседних областях вошел в число самых разрушительных в истории современной России. Как социально ответственная компания МТС реализует программу целевой инфраструктурной помощи спасателям, которые ликвидируют последствия наводнений, и дополнительно мы предлагаем всем неравнодушным согражданам простой инструмент для того, чтобы материально поддержать жителей пострадавших территорий, наших соседей в такой непростой момент. В рамках благотворительного проекта МТС «Нас Касается», который помогает фокусировать внимание общественности на социально актуальных темах, мы запустили возможность переводить кешбэк на помощь пострадавшим от наводнения, и надеемся, что это решение позволит обеспечить нуждающихся дополнительными ресурсами», - отметила руководитель центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

Возможность жертвовать МТС Cashback на помощь пострадавшим от наводнения реализована в рамках социального проекта МТС «Нас Касается» — специальной онлайн-платформы, которая помогает развитию системной благотворительности в стране при помощи возможностей программы МТС Cashback.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.