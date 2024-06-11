Пользователи приложения МТС Cashback пожертвовали более 40 миллионов рублей кешбэка на благотворительность

ПАО «МТС», цифровая экосистема, рассказала об итогах социального проекта по поддержке системной благотворительности «МТС. Нас касается». За год пользователи приложения МТС Cashback совершили свыше 100 тыс. пожертвований кешбэка на благотворительность на общую сумму более 40 млн руб. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Средняя сумма списания кешбэка на благотворительность составляет 240 руб. При этом порядка треть пользователей отправляют на благотворительность 200-500 руб. кешбэка, остальные — меньше 100 руб.

Больше всего пожертвований в рамках программы было направлено в благотворительные фонды: «Волонтеры в помощь детям сиротам», «Константа» и «Собаки помощники». Средства от кэшбэка помогли оплатить программы реабилитации детей с ОВЗ, организовать индивидуальные занятия с репетиторами по школьным предметам для детей-сирот из регионов, отремонтировать аварийные дома и печи, обеспечить семьи необходимыми продуктами, дровами для отопления зимой. Также, фонд «Собаки помощники» оплатил содержание и дрессировку 37 собак-поводырей, а также социализацию 10 щенков.

«МТС важно делать вклад в решение социальных проблем и помогать своим потребителям в сложных ситуациях. Проект «Нас Касается» стал связующим звеном между теми, кто нуждается в поддержке и людьми, которые готовы оказать такую помощь. На нашей платформе подопечные фондов рассказывают свои жизненные истории, вдохновляя посетителей стать благотворителями. Пользователи программы МТС Cashback сами выбирают, какому благотворительному фонду они хотят помочь, и перечисляют деньги на конкретные проекты. Важно, что стать участником проекта могут не только клиенты МТС, но и абоненты любого оператора связи. Для этого достаточно зарегистрироваться на онлайн-платформе «Нас Касается» или в мобильном приложении», — сказала руководитель проекта «МТС. Нас касается» Екатерина Гришунина.