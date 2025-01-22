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Индексная книга (каталог) CNews*
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SearchInform Road Show



22.01.2025 Каждое второе промышленное предприятие столкнулось с утечкой по вине инсайдеров 1
18.12.2023 40% российских компаний увеличили бюджеты на информационную безопасность 1
17.02.2021 «Сёрчинформ»: бюджеты сокращаются, оснащенность системами для защиты от утечек остается недостаточной 1
19.04.2018 «СёрчИнформ» объявила о коммерческом релизе модуля профайлинга 1
05.10.2017 «СёрчИнформ» представила первый в России автоматизированный модуль профайлинга в составе DLP 1
11.07.2017 «Сёрчинформ» представила решение для контроля Telegram 1
29.03.2017 Лев Матвеев - «Российский рынок DLP сейчас находится в состоянии войны без правил» 2
01.02.2017 «СёрчИнформ»: с утечками конфиденциальной информации в 2016 году столкнулась каждая вторая российская компания 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

SearchInform Road Show и организации, системы, технологии, персоны:

SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 408 8
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Telegram Group 1987 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1880 1
Oz Forensics - Оз Форензика - Media Forensic Software - Медиа Форензика 11 1
Google LLC 11777 1
Константа 44 1
Arabsat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи 72 1
LinkedIn 635 1
Swarovski AG 73 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27392 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6652 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19307 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66005 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2186 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3781 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3158 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30696 2
Кибербезопасность - DCAP - Data-Centric Audit and Protection - Системы аудита и защита файловой системы и неструктурированных данных 106 1
Голосовые сообщения - Voice messages 287 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6943 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7419 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24127 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25347 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21142 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10167 1
Рефакторинг - Refactoring - перепроектирование (переработка) кода 89 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17065 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12745 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7095 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16136 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  656 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1485 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7560 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 423 1
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol - Jabber 179 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1702 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 877 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 264 4
Rakuten Viber 627 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
Google+ - Google Plus - социальная сеть 216 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 712 1
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 127 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Матвеев Лев 64 3
Парфентьев Алексей 128 2
Дуров Павел 292 1
Филатов Алексей 5 1
Ожегов Сергей 31 1
Чигирёв Алексей 3 1
Василенко Евгения 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 144277 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43173 2
Европа 21771 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2958 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3942 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1649 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3099 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1111 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1953 1
Америка Латинская 1813 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1153 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 448 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 697 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 911 1
Аргентина - Аргентинская Республика 586 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 156 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 390 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 685 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51030 3
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 830 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8383 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3108 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48007 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6054 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13498 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 349 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2439 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14325 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29033 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24091 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8655 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2289 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5965 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 205 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1195 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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