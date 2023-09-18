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Индексная книга (каталог) CNews*
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Константа Константа ИТ

Константа - Константа ИТ

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 5 дел, на cумму 1 409 039 ₽*

Судебные дела (5) на сумму 1 409 039 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 593 614 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


18.09.2023 «Белтел» и «Константа» объявили о партнёрстве в области решений для предприятий пищевого производства

«Константа», разработчик и интегратор решений на платформе «1С» и Beltel Datanomics, разработчик аналитических сервисов для автоматического прогнозирования на базе алгоритмов машинного обучения,
09.12.2020 Типография «Константа» внедрила «Скан-архив» компании «Гэндальф»

Типография «Константа» внедрила «Скан-архив» компании «Гэндальф». «Константа» больше 15 лет работает на рынке полиграфических услуг. Она производит продукцию любой сложности: от простых визиток до к
16.09.2010 Константа тонкой структуры меняет картину Вселенной

асталкивающего их. Вместе эти четыре вида взаимодействия составляют полный набор механизмов, с помощью которых формы вещества взаимодействуют между собой. Для каждого из четырех есть своя постоянная, константа, которая определяет "поведение" вещества и не допускает "фокусов" с законами природы, вроде термоядерного синтеза внутри пирога с капустой или зависания подброшенного в воздух мяча. В
30.11.2009 «Константа» внедрила CRM-систему по стандартам «Инталев»

Группа компаний «Инталев» объявила о завершении проекта по постановке и автоматизации системы взаимоотношений с клиентами (Customer Relationship Management System, CRM) в консалтинговой компании «Константа» (Нижний Новгород). Несмотря на наличие в компании «Константа» автоматизированной системы продаж, необходимость в проведении проекта «Постановка учета в области продаж» возникл
10.06.2009 «Константа» выпустила новую версию InfoDesignerWeb Base

Группа компаний «Константа» объявила о выходе новой версии базового решения системы управления сайтами InfoDesignerWeb Base, разработанного на базе собственной обновленной программной платформы InfoDesigner 3.0
09.04.2007 «Константа» автоматизировала «Бьюти’К»

Сертифицированным партнером ВЦ «1С-Рарус» компанией «Константа» выполнен проект по автоматизации сети магазинов модной одежды «Бьюти’К» (г.Архангельск) с помощью типового решения «1С-Рарус:Магазин одежды и спорттоваров» на платформе «1С:Предприят

Публикаций - 51, упоминаний - 56

Константа и организации, системы, технологии, персоны:

9522 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15604 3
Telegram Group 2895 3
Beltel Datanomics - Белтел Датаномикс 7 2
Радиан ТД 13 2
Samsung Electronics 11011 2
Yandex - Яндекс 9127 2
Acronis - Акронис 487 2
Газпром информ - Информгаз - Информгазинвест 44 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 966 2
1С-Рарус 971 2
Zabbix SIA - Заббикс 168 2
Beltel - Белтел 146 2
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 107 2
Johnson Controls 33 1
ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат 75 1
АРМО ГК - АРМО-Инжиниринг 28 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 237 1
МКСКОМ 8 1
Infoland - Инфолэнд - 10 1
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 1
ПолиАналитика 4 1
ЭР-Телеком Холдинг - Эр-Техно - Р-Техно 18 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1823 1
Dell EMC 5170 1
Cisco Systems 5354 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3437 1
Meta Platforms - Facebook 4609 1
LG Electronics 3727 1
Dell Technologies - Dell Computer 2208 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1207 1
Softline - Софтлайн 3690 1
Ред Софт - Red Soft 1211 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2389 1
Новые облачные технологии (НОТ) 484 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2999 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 516 1
Fortinet 447 1
Крок - Croc 1956 1
Xerox - The Haloid Company 1167 1
Белореченское СХАО 6 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8769 2
Газпром ПАО 1484 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 64 1
Бьюти’К 1 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 1
Русское поле Агрохолдинг - Павловская Птицефабрика - Павловская курочка 8 1
Первая портовая компания - Конвей плюс ТК 7 1
Kerama Marazzi - Керама Марацци 9 1
Тамбовский Молочный завод 1 1
Архбум 2 1
BIPM - Bureau International des Poids et Mesures - International Bureau of Weights and Measures - МБМВ - Международное бюро мер и весов 8 1
РЖД - Российские железные дороги 2085 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 235 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1882 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1501 1
Русагро Группа Компаний 374 1
Газпром нефть 713 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1866 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 287 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 77 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 368 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 51 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
LEGO 257 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 41 1
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 48 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 1
ЦУМ Воронеж 2 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг 68 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 1
Accor Group - Accor Hotels - Novotel, Новотель - Mövenpick Hotels & Resorts - Ibis 32 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 14 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 298 1
Swarovski AG 74 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5937 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13672 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2329 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1299 2
Правительство Румынии 8 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6514 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3187 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4933 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 101 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 779 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35865 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64435 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61301 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33233 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3783 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13868 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8177 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5129 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34509 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27218 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12750 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8552 3
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3021 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16004 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12105 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6382 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10227 2
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1100 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7366 2
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 636 2
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская логистика - Складская техника, робототехника - Automation of warehouse activities 535 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2282 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17996 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12127 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28084 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7130 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6483 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25326 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4591 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14161 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24211 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3365 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1155 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13130 2
SAML - Security Assertion Markup Language - Язык разметки декларации безопасности - Язык разметки на XML 105 2
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - АСУЭк - автоматизированная система управления эксплуатацией - Автоматизация зданий - Умные (интеллектуальные) здания - Эксплуатация помещений различного назначения 612 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2472 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2092 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6197 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1951 2
Константа - ERP4Food 4 4
МТС Нас касается - Цифровой сервис поддержки благотворительности 9 3
Microsoft Office 4140 3
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 3
МТС Cashback - MTS Cashback 34 3
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 3
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 52 2
Константа - Plan4food 2 2
Beltel Datanomics Demand Forecast - Beltel DDF 3 2
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Графиня 11 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1557 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2537 2
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 92 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2378 2
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 249 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 647 2
Штрих-М ФР - Штрих-MiniPOS 19 1
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 141 1
1С Первый Бит - БИТ:МСФО 3 1
Samsung WaterWall 2 1
ITG - ‎‎ITglobal.com - SimpleOne B2B CRM 52 1
ITRF - International Terrestrial Reference Frame - Международная земная система отсчета - Международная наземная опорная сеть 10 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 356 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1027 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2967 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 950 1
1С:ERP Управление предприятием 827 1
Apple iPhone 6 4861 1
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 110 1
Гэндальф - Скан-Архив 44 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 693 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1006 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 93 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3536 1
EA Origin 195 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5231 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 483 1
Россельхознадзор РФ - ЭВСД - Электронные ветеринарные сопроводительные документы - Единое хранилище сведений по государственному ветеринарному надзору 10 1
Samsung - серия холодильников 44 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 506 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 191 6
Riess Adam - Рисс Адам 3 3
Sveneric Johansson - Свенерик Йохансен 2 2
Balanuta Ion - Баланута Ион 2 2
Petitjean Patrick - Птижан Патрик 2 2
Ionescu Vasile - Ионеску Васил 2 2
Murphy Michael - Мэрфи Майкл 4 2
Унтила Дмитрий 22 2
Гришунина Екатерина 3 2
Шишкин Андрей 15 2
Андриянов Андрей 1 1
Cassini Giovanni - Кассини Джованни 10 1
Дубинина Елена 1 1
Sommerfeld Arnold - Зоммерфельд Арнольд 1 1
Немцова Екатерина 1 1
Шилов Максим 27 1
Туов Юрий 1 1
Погореленко Евгений 3 1
Майтыбаева Дарига 1 1
Митюкова Анастасия 1 1
Русанов Николай 3 1
Кудряшова Татьяна 1 1
Лысак Денис 1 1
Цыбизов Александр 1 1
Горохова Мария 2 1
Племяшова Анна 6 1
Шеин Александр 2 1
Бакина Алина 1 1
Сторожева Дарья 2 1
Voigt Kristina - Войт Кристина 1 1
Матулайтис Алсу 1 1
Маренич Иван 1 1
Матвеев Лев 64 1
Волож Аркадий 267 1
Василенко Евгения 23 1
Петров Андрей 35 1
Борисова Светлана 6 1
Чигирёв Алексей 3 1
Стародубцев Александр 11 1
Дидыч Роман 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 164969 15
Земля - планета Солнечной системы 10834 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54512 7
Европа 24910 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47356 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3645 6
Франция - Французская Республика 8144 4
Солнечная система - Solar system 2566 4
Чили - Республика 492 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14775 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3423 2
Швеция - Королевство 3773 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1420 2
Германия - Федеративная Республика 13161 2
Россия - УФО - Тюменская область 1354 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 900 2
Россия - УФО - Курганская область 639 2
Португалия - Португальская Республика 951 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1085 2
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 2
Сатурн - Титан (спутник) 530 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5464 2
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 415 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Порховский район - Порхов 0 1
Казахстан - Республика 6009 1
Южная Корея - Республика 7024 1
Япония 13768 1
Норвегия - Королевство 1853 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19416 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4462 1
Канада 5061 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1905 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1509 1
Россия - СФО - Новосибирск 4849 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3558 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1005 1
Россия - ЦФО - Курская область 742 1
Украина 7909 1
Испания - Королевство 3821 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1272 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33473 8
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 324 7
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3809 7
Физика - Physics - область естествознания 2924 7
Астрономия - Квазар - Quasar 85 6
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 578 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27091 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6546 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57276 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4783 5
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3374 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53110 4
Кремний - Silicium - химический элемент 1757 4
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1506 4
Магний - Magnesium - химический элемент 64 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2555 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1492 3
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 520 3
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 473 3
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 3
Астрономия - Космос - Тёмная энергия - Dark energy 109 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11489 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5717 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21465 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6690 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8778 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1104 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5467 2
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 503 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4617 2
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Цинк - Zincum - химический элемент 47 2
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New Scientist 1448 3
Physical Review Letters 161 3
PhysicsWeb 184 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2731 2
Phys.org 972 2
ScienceDaily 399 2
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Institut d'Astrophysique de Paris - Парижский астрофизический институт - Парижский институт астрофизики 4 2
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UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 2
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 32 2
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РАН - Российская академия наук 2113 1
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ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 17 1
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