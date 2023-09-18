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Константа Константа ИТ
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Всего 5 дел, на cумму 1 409 039 ₽*
СОБЫТИЯ
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|18.09.2023
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«Белтел» и «Константа» объявили о партнёрстве в области решений для предприятий пищевого производства
«Константа», разработчик и интегратор решений на платформе «1С» и Beltel Datanomics, разработчик аналитических сервисов для автоматического прогнозирования на базе алгоритмов машинного обучения,
|09.12.2020
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Типография «Константа» внедрила «Скан-архив» компании «Гэндальф»
Типография «Константа» внедрила «Скан-архив» компании «Гэндальф». «Константа» больше 15 лет работает на рынке полиграфических услуг. Она производит продукцию любой сложности: от простых визиток до к
|16.09.2010
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Константа тонкой структуры меняет картину Вселенной
асталкивающего их. Вместе эти четыре вида взаимодействия составляют полный набор механизмов, с помощью которых формы вещества взаимодействуют между собой. Для каждого из четырех есть своя постоянная, константа, которая определяет "поведение" вещества и не допускает "фокусов" с законами природы, вроде термоядерного синтеза внутри пирога с капустой или зависания подброшенного в воздух мяча. В
|30.11.2009
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«Константа» внедрила CRM-систему по стандартам «Инталев»
Группа компаний «Инталев» объявила о завершении проекта по постановке и автоматизации системы взаимоотношений с клиентами (Customer Relationship Management System, CRM) в консалтинговой компании «Константа» (Нижний Новгород). Несмотря на наличие в компании «Константа» автоматизированной системы продаж, необходимость в проведении проекта «Постановка учета в области продаж» возникл
|10.06.2009
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«Константа» выпустила новую версию InfoDesignerWeb Base
Группа компаний «Константа» объявила о выходе новой версии базового решения системы управления сайтами InfoDesignerWeb Base, разработанного на базе собственной обновленной программной платформы InfoDesigner 3.0
|09.04.2007
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«Константа» автоматизировала «Бьюти’К»
Сертифицированным партнером ВЦ «1С-Рарус» компанией «Константа» выполнен проект по автоматизации сети магазинов модной одежды «Бьюти’К» (г.Архангельск) с помощью типового решения «1С-Рарус:Магазин одежды и спорттоваров» на платформе «1С:Предприят
Константа и организации, системы, технологии, персоны:
|IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 2
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 779 1
|New Scientist 1448 3
|Physical Review Letters 161 3
|PhysicsWeb 184 3
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2731 2
|Phys.org 972 2
|ScienceDaily 399 2
|CNews - ZOOM.CNews 1864 1
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|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3929 1
|CNews Мишень 181 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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