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Филатов Алексей



09.04.2025 Почти половина (49%) россиян связаны со сферой торговли 1
20.07.2021 ПО научилось определять причины выгорания сотрудников 1
29.11.2018 «СёрчИнформ» представит автоматизированный модуль профайлинга ProfileCenter 1
19.04.2018 «СёрчИнформ» объявила о коммерческом релизе модуля профайлинга 1
06.08.2012 13 сентября в Москве откроется саммит Retail Business Russia 2012 1
10.07.2012 13 сентября в Москве откроется саммит Retail Business Russia 2012 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Филатов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 422 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 392 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2965 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3086 1
Руспродсоюз - Ассоциация производителей и поставщиков 2 2
РусБренд 7 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 29 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1077 2
Data monetization - Монетизация данных 1672 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31388 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28404 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6874 2
Metadata Govenance - Metadata management - Управление метаданными 261 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3233 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67805 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5198 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 275 3
Тарасова Татьяна 2 2
Якубсон Илья 6 2
Ломакин Сергей 4 2
Садовин Владимир 3 2
Бутман Евгений 29 2
Кривошеев Сергей 6 2
Чичваркин Евгений 162 2
Бируля Иван 4 1
Матвеев Лев 64 1
Гусев Андрей 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 147104 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43775 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24497 2
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 513 2
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 270 2
Доходность - ставка доходности - Rate of return 653 2
Fashion industry - Индустрия моды 250 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1281 2
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 825 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 846 1
Retail Business Russia 6 2
SearchInform Road Show 9 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351695, в очереди разбора - 760404.
Создано именных указателей - 172460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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