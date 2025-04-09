Получите все материалы CNews по ключевому слову
Филатов Алексей
Филатов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 422 2
|Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 392 1
|Руспродсоюз - Ассоциация производителей и поставщиков 2 2
|РусБренд 7 2
|АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 29 2
|Тарасова Татьяна 2 2
|Якубсон Илья 6 2
|Ломакин Сергей 4 2
|Садовин Владимир 3 2
|Бутман Евгений 29 2
|Кривошеев Сергей 6 2
|Чичваркин Евгений 162 2
|Бируля Иван 4 1
|Матвеев Лев 64 1
|Гусев Андрей 16 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147104 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43775 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351695, в очереди разбора - 760404.
Создано именных указателей - 172460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.