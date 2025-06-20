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Индексная книга (каталог) CNews*
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Дашко Александр


УПОМИНАНИЯ


20.06.2025 «VK Видео» и НМГ ДОК заключили сделку на рынке документального кино 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Дашко Александр и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4190 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 115 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21048 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7534 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 191 1
Филатов Алексей 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 150012 1
Рен ТВ - телеканал 73 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367188, в очереди разбора - 751323.
Создано именных указателей - 177106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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