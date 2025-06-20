Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177519
ИКТ 13795
Организации 10730
Ведомства 1470
Ассоциации 1003
Технологии 3468
Системы 25813
Персоны 76269
География 2876
Статьи 1529
Пресса 1224
ИАА 703
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2652
Мероприятия 856

Билан Наталья


УПОМИНАНИЯ


20.06.2025 «VK Видео» и НМГ ДОК заключили сделку на рынке документального кино 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Билан Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4191 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 115 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21061 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7536 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 191 1
Филатов Алексей 8 1
Дашко Александр 1 1
Войцеховский Антон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150056 1
Рен ТВ - телеканал 73 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367553, в очереди разбора - 750468.
Создано именных указателей - 177519.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным
Показать еще