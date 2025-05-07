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Гусев Андрей



07.05.2025 «Иневилс» разработала для видеорегистраторов ДМТ интеллектуальную экосистему с поддержкой прямых эфиров, GPS и нейросетей 1
06.11.2024 Китайский государственный страховщик Sinosure стал чаще отказываться страховать экспорт в Россию 1
05.07.2024 Ученые УрФУ разработают межсетевой экран 2
04.06.2024 Экс-глава ЦРУ вошел в совет директоров Veon 1
20.10.2023 Владислав Овчинский: столичные инженеры создали универсальный кабель для высокоскоростной передачи данных 1
30.06.2022 Основатель «Билайна» вернулся в совет директоров Veon 1
11.06.2021 Экс-президент МТС будет присматривать за хозяевами «Билайна» 1
04.05.2020 От хозяев «Билайна» массово уходят директора 1
15.10.2015 В «Технополисе GS» студентов ПетрГУ обучат созданию телевизионных приставок 1
06.06.2014 GS Nanotech и ПетрГУ вместе готовят специалистов в сфере высоких технологий 1
11.09.2013 «Астерос» строит инженерную инфраструктуру в «Эрмитаже» 1
12.07.2012 Система Asteros.EDU оснащена поддержкой смартфонов на базе iOS и Android 1
10.07.2012 13 сентября в Москве откроется саммит Retail Business Russia 2012 1
29.02.2012 «ТатАвтоматизация» внедрила систему централизованного управления ИТ-инфраструктурой с помощью Softline 1
29.04.2011 003.ru и Bolero.ru отбились от атаки X5 Retail Group 1
03.08.2010 9-10 сентября в Москве пройдёт бизнес-саммит Retail Business Russia 2010 1
01.07.2010 9 и 10 сентября в Москве состоится бизнес-саммит Retail Business Russia 2010 1

Публикаций - 17, упоминаний - 18

Гусев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Veon - VimpelCom - ВымпелКом 773 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8866 4
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 4
Meta Platforms - Facebook 4461 2
Vodafone Group 1384 2
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 344 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 320 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13126 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 2
GS Group - Технополис GS Гусев 73 2
Киевстар - Kyivstar 542 2
Xerox 1143 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 558 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 1
АйТи 1378 1
Microsoft Corporation 24809 1
8427 1
Softline - Софтлайн 2953 1
McKinsey & Company Int 253 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 52 1
Veon - Beeline - Sky Mobile 56 1
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 97 1
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 62 1
Revo Technologies 7 1
Randstad Holding - Randstad NV - Randstad Global IT Solutions 7 1
Yandex - Яндекс 7652 1
Татинтек - ТатАИСнефть - ТатАвтоматизация 9 1
KPMG 258 1
МТС - Система Телеком 236 1
MTN Group 35 1
EA - Maxis 71 1
АйТи Бизнес 4 1
UDV group - ЮДВ групп 20 1
Спецкабель НПП - Московский кабельный завод 8 1
FastForward.ai 1 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 79 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 232 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 99 4
Альфа-Групп 716 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1062 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1422 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2489 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 163 2
IKEA - ИКЕА 160 2
Протек - Ригла - аптечная сеть 55 2
RTP Global 10 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 203 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 291 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1958 2
РЖД - Российские железные дороги 1938 1
Почта России ПАО 2152 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 810 1
Татнефть 229 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 493 1
МХТ имени А.П. Чехова - Московский Художественный театр имени А. П. Чехова 5 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 138 1
Storytel - Сторител 9 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 46 1
FGI Wireless 13 1
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 1
Социальные гарантии 37 1
ФИСП - Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга 1 1
O2Consulting - О2Консалтинг 11 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 1
КИФА АО - КИФАТО МК Торговый дом - Научно-техническое развитие КИФА СЫЛУ - Qifasilu (Bejing) Technology Development 7 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3031 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 181 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 388 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2571 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 244 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 260 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 333 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 270 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии 33 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 30 1
Руспродсоюз - Ассоциация производителей и поставщиков 2 1
РусБренд 7 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 244 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28202 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4490 3
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12375 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6431 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2216 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2090 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1154 1
Оповещение и уведомление - Notification 4836 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6111 1
Deezer - интернет-сервис потоковой передачи музыки 33 1
GS E - цифровая спутниковая приставка-сервер 16 1
Apple iOS 7940 1
Google Android 14215 1
Google Play - Google Store - Android Market 3340 1
Apple - App Store 2927 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1366 1
Microsoft Exchange 1758 1
Microsoft Windows Server 2008 479 1
Microsoft MECM - Microsoft Endpoint Configuration Manager - Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft Endpoint Manager - Microsoft Intune Endpoint Protection - Microsoft Endpoint Protection - Microsoft Endpoint DLP 294 1
Microsoft SCOM - Microsoft System Center Operations Manager 61 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Астерос - Asteros.EDU LMS 5 1
Татнефть АРМИТС КИС - Корпоративная информационная система АРМИТС - автоматизированные рабочие места инженерно-технологической службы 2 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1637 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1323 1
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 3
Фридман Михаил 137 3
Газин Геннадий 4 3
Hans-Holger Albrecht - Ганс-Голгер Албрейхт 3 3
Holt Gunnar - Холт Гуннар 3 3
Якубсон Илья 6 3
Herrero Sergi - Херреро Серджи 10 2
van de Kraats Robert Jan - ванн де Краатс Роберт Ян 2 2
Derby Peter - Дерби Питер 2 2
Genish Amos - Гениш Амос 2 2
Pusey Stephen - Пусей Стефен 2 2
Bedier Osama - Бедиер Осама 7 2
Хасис Лев 105 2
Тынкован Александр 51 2
Глазунов Ярослав 4 2
Сидоров Василий 52 2
Богуславский Леонид 37 2
Воронин Анатолий 5 2
Протасов Максим 4 2
Andreasen Mathias - Андриссен Матиас 2 2
Linehan Karen - Линехан Карен 2 2
Власенко Николай 5 2
Shvakman Irene - Швакман Ирене 2 2
Lukey Bernard - Люке Бернар 14 2
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 50 1
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 17 1
Перцовский Александр 13 1
Horn-Smith Julian - Хорн-Смит Джулиан 8 1
Laurence Guy - Лауренс Гай 1 1
Bacuvier Gullaume - Бакувиер Гуллауме 1 1
De Beer Mariano - Де Бир Мариано 1 1
Чичваркин Евгений 162 1
Кривошеев Сергей 6 1
Бутман Евгений 29 1
Улендеев Владислав 11 1
Гареев Руслан 7 1
Филатов Алексей 7 1
Гаврилов Михаил 9 1
Miller Stanley - Миллер Стэнли 13 1
Буценко Лариса 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148145 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44014 5
Норвегия - Королевство 1812 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52511 3
Украина 7659 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1331 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17394 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17763 2
Европа Восточная 3109 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3138 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 142 2
Турция - Турецкая республика 2408 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13395 2
Бразилия - Федеративная Республика 2389 2
Франция - Французская Республика 7894 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3063 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14230 1
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 115 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1294 1
Греция - Греческая Республика 985 1
Туркмения - Туркменистан 436 1
Великобритания - Остров Мэн 79 1
Канада 4917 1
Испания - Королевство 3734 1
Нидерланды 3555 1
Италия - Итальянская Республика 4375 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14275 1
Россия - ПФО - Татарстан - Бугульма 33 1
США - Миссури - Канзас-Сити 105 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3003 1
Азия - Азиатский регион 5605 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52338 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16648 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24671 4
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 968 4
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Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1993 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5148 2
Образование в России 2285 2
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Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 270 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10111 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7892 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4110 1
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Ergonomics - Эргономика 1620 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3593 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5678 1
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4971 1
Опцион 101 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3558 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2416 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5932 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 516 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2156 1
Fashion industry - Индустрия моды 262 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 985 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1203 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3036 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 494 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 658 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19100 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 970 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1706 1
Ведомости 1068 1
РИА Новости 940 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3284 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 41 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 557 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 164 1
Retail Business Russia 6 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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