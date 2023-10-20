Владислав Овчинский: столичные инженеры создали универсальный кабель для высокоскоростной передачи данных

Инженеры столичного кабельного завода разработали и произвели соединительный оптический кабель для работ в полевых условиях, позволяющий обеспечивать высокую скорость передачи данных. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Сегодня свыше 130 предприятий в Москве разрабатывают и производят электрическое оборудование, в том числе кабельно-проводниковую продукцию. Их изделия востребованы во многих отраслях — от дорожного строительства до промышленного производства. Компании уверенно отвечают на запросы рынка — наращивают объемы выпуска и разрабатывают новую продукцию. Так, столичный завод «Спецкабель» создал универсальный соединительный оптический кабель для работ в полевых условиях. Его будут использовать в системах диагностики и мониторинга для передачи информации датчиков вибрации, температуры и деформации, а также видеоизображения высокой четкости при проведении различных испытаний. Изделие способно передавать данные со скоростью до 100 Гбит в секунду», — сказал Владислав Овчинский.

Предприятие уже произвело 100 комплектов — около одного километра кабеля. Он обладает герметичной оболочкой, которая защищает его от внешних воздействий: механических и климатических. Это обеспечивает качественную передачу данных и непрерывную работу систем диагностики и мониторинга. При этом 100 метров изделия вместе с катушкой весит около пяти килограммов, что обеспечивает его высокую маневренность, упрощая прокладку в труднодоступных местах.

«Подобные разработки только на первый взгляд имеют узкое и специфичное применение. Однако сегодня решения на оптических кабелях все чаще используются в организации систем связи, а также для коммутации при проведении массовых мероприятий на открытых площадках», — сказал руководитель конструкторско-технологического отдела волоконно-оптических кабелей и кабельных сборок предприятия Андрей Гусев.

Завод работает с 1997 г. и сегодня входит в число крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции в России. На предприятии производят специальные кабели, кабельные сборки и огнестойкие кабельные линии различного назначения. За время работы завода выпустили свыше 850 тыс. километров изделий. В марте 2022 г. предприятие включили в перечень системообразующих организаций России, там трудятся более 500 человек. Каждый год завод производит свыше двух тыс. видов изделий.

Всего в столице работает более четырех тыс. промышленных площадок, на которых трудоустроены свыше 720 тыс. человек. Ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них производят самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Развитие собственных площадок в Москве позволяет производителям активно наращивать объемы реализации продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Столичные предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.