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«Иневилс» разработала для видеорегистраторов ДМТ интеллектуальную экосистему с поддержкой прямых эфиров, GPS и нейросетей

ИТ-компания «Иневилс» разработала масштабную программную экосистему для российского производителя носимых видеорегистраторов ДМТ. Новый софт стал ответом на запрос рынка: прежние решения не отвечали требованиям пользователей — перегруженный интерфейс и непрозрачный доступ к данным тормозили работу клиентов, в том числе из госсектора. Об этом CNews сообщили представители «Иневилс».

В компании приняли решение доработать систему, качественнее адаптировать ее под требования заказчиков. Новая платформа должна была обеспечить стабильность, гибкость доступа и возможность интеграции с внутренними системами.

Разработка включила создание защищенной серверной части, модулей хранения и быстрого поиска данных по множеству параметров, древовидной системы прав доступа, поддержку GPS и онлайн-трансляций с видеорегистраторов. Один из ключевых элементов — ИИ-модуль, обучаемый для распознавания нарушений техники безопасности: система фиксирует отсутствие каски, маски или перчаток и автоматически уведомляет ответственных.

Для реализации использовались технологии C/C++, PyTorch, Django, PostgreSQL, QT и другие инструменты, адаптированные под российские ОС. Проект велся по методологиям Agile и Scrum, с фокусом на расширяемость и надежность.

Программное обеспечение продолжает развиваться: добавляются новые функции, обновляются нейросети, расширяется набор сценариев. Платформа рассчитана на долгосрочное использование и встроена в продуктовую стратегию ДМТ.

Андрей Гусев, заместитель директора ООО «ДМТ»: «Когда мы приняли решение оптимизировать нам нужен был партнер, который не просто понимает задачу, но знает специфику изнутри. До основания «Иневилс» Дмитрий Дудников несколько лет отвечал за разработку в нашей компании. Это сотрудничество перешло в новый формат, но сохранило главное — надежность, взаимопонимание и способность быстро адаптироваться под реальные запросы. Нам было важно получить решение, которое можно развивать в рамках собственной продуктовой экосистемы. Основные задачи касались стабильной работы, удобства в использовании и возможности контролировать доступ к данным на уровне организаций. Сейчас платформа решает эти задачи, и мы продолжаем работать над следующими этапами».

Дмитрий Дудников, CEO ИТ-компании «Иневилс»: «Мы изначально понимали, что вопрос не в разовой разработке, а в создании среды, к которой будут предъявляться все новые требования со стороны пользователей, заказчиков и регуляторов. Поэтому архитектура строилась с прицелом на масштабирование, поддержку ИИ и долгосрочную эксплуатацию в реальных условиях».

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