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Китайский государственный страховщик Sinosure стал чаще отказываться страховать экспорт в Россию

Китайская государственная страховая компания Sinosure все чаще отказывает российским предпринимателям в страховании экспортных поставок, что затрудняет для них получение отсрочек по платежам. Китайская компания предоставляет страховку на экспортные поставки, помогая китайским компаниям предлагать своим зарубежным клиентам отсрочку оплаты.

Ограничения без санкций

Китайская государственная страховая компания Sinosure все чаще отказывает российским предпринимателям в страховании экспортных поставок, что затрудняет для них получение отсрочек по платежам, как пишут «Ведомости».

По данным импортеров, а также логистических и консалтинговых фирм, китайская государственная страховая компания Sinosure ссылается на внутреннюю политику, отказывая в страховании некоторых товаров, даже не подпадающих под санкции.

Китайские власти создали Sinosure в 2001 г. с целью содействовать развитию внешней торговли. Компания занимается страхованием торговых кредитов - покрывает риски, связанные с получением отсроченных платежей экспортерами, взысканием основного долга и процентов по экспортным займам.

Система работы китайской госкомпании Sinosure заключается в предоставлении импортерам возможности получать отсрочку платежа с высоким уровнем страхования. Компания Sinosure одобряет импортеру лимит по сумме поставки, это обычно до 90–95%, срокам отсрочки (90–120 дней) и за процент от суммы поставки оформляет страховку. Импортер оплачивает часть поставки, а экспортер отправляет товар. Тем не менее несколько российских компаний уже сообщили «Ведомостям» об обнулении лимитов и занесении в черный список, что затрудняет возможность страховать поставки. Это может создать значительные проблемы для российских фирм, стремящихся к сотрудничеству с китайскими поставщиками, ограничивая их доступ к необходимым финансовым инструментам.

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Sinosure
Китайская государственная страховая компания Sinosure стала чаще отказываться страховать экспорт в Россию

По словам одного из предпринимателей, недавно китайский партнер сообщил ему, что Sinosure отказалась страховать сделку из-за характера товара, хотя он не под санкциями. При этом Sinosure сохранила лимит для его компании, но не согласовывает страховку по отдельным группам товаров. Каким именно - неизвестно, так как компания не раскрывает перечень ограничений. Еще один российский импортер сообщил, что в последнее время его компания оказалась в черном списке Sinosure и больше не может пользоваться услугами страховщика. По данным газеты, Sinosure теперь сотрудничает только со старыми российскими клиентами и даже им зачастую отказывает в страховании сделок.

Как рассказал управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев, сложности со страхованием через Sinosure особенно затрагивают энергетику, машиностроение и химию. По его словам, отказы связаны с рисками вторичных санкций и потенциальными репутационными издержками для Sinosure на международной арене.

Старший партнер O2Consulting Татьяна Сафонова выразила уверенность, что у России и Китая сохраняются перспективы для торговли, особенно в сфере расчетов цифровыми финансовыми активами (ЦФА), хотя для малого и среднего бизнеса переход на такие инструменты остается сложным.

Цифровизация взаимной торговли

Летом этого года Россия и Китай приняли решение о цифровизации взаимной торговли. По данным «РИА Новости», представители деловых кругов обеих стран обсудили актуальные вопросы внедрения цифровых технологий в торговые отношения. Особое внимание было уделено проблемам платежей, таможенного оформления, документооборота и юридическим аспектам сотрудничества. Кроме того, были рассмотрены вопросы стандартизации процессов, создания единых цифровых платформ для взаимодействия бизнеса и возможности использования технологии блокчейн для повышения прозрачности сделок.

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Бизнес

Председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь (Zhou Liqun) отметил, что достигнутый в 2023 году рекордный торговый оборот между Россией и Китаем в $240 млрд не является пределом. По его прогнозам, в ближайшие годы этот показатель может вырасти до $350-$400 млрд при условии внедрения доступных цифровых инструментов.

Председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич подчеркнул, что цифровизация поможет справиться с санкционным давлением, позволяя интегрировать различные процессы для повышения эффективности сделок. Манкевич отметил, что значительная часть цифровых решений сосредоточена в сфере логистики и таможенного оформления.

Вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ) Роман Генкель рассказал о мерах поддержки российских экспортеров. В 2023 г. РЭЦ оказал поддержку 1,7 тыс. участникам внешнеэкономической деятельности по сделкам с Китаем на общую сумму около $1,6 млрд.

Основатель российско-китайской B2B-платформы цифровой торговли «Кифа» Сунь Тяньшу (Sun Tianshu) сообщил, что в 2023 г. торговый оборот платформы превысил 6,7 млрд руб. В планах компании - увеличение оборота до 150 млрд руб. за счет развития инфраструктуры цифровой торговли.

Антон Денисенко

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