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Протасов Максим



26.12.2024 Власти проверят компьютерные игры и сайты доставок на наличие «манипулятивных механик» 1
05.02.2016 Оператор системы «Платон» выпустит 1,8 млн бортовых устройств к июлю 2017 г. 1
03.08.2010 9-10 сентября в Москве пройдёт бизнес-саммит Retail Business Russia 2010 1
01.07.2010 9 и 10 сентября в Москве состоится бизнес-саммит Retail Business Russia 2010 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Протасов Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival 70 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 2
IKEA - ИКЕА 155 2
Протек - Ригла - аптечная сеть 55 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 200 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
Unsplash 764 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
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Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 151 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 28 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Оповещение и уведомление - Notification 4608 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 1
ByteDance - TikTok 256 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 129 1
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 993 1
Минтранс РФ - Федеральный дорожный фонд - целевой бюджетный фонд Министерство транспорта Российской Федерации 13 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 260 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 114 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
Retail Business Russia 6 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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