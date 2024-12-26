Протасов Максим
Протасов Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|ByteDance - TikTok 256 1
|РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 129 1
|Власенко Николай 5 3
|Хасис Лев 105 2
|Тынкован Александр 51 2
|Гусев Андрей 16 2
|Andreasen Mathias - Андриссен Матиас 2 2
|Якубсон Илья 6 2
|Раева Надежда 1 1
|Стрельников Дмитрий 1 1
|Прончатов Дмитрий 1 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.