От хозяев «Билайна» массово уходят директора

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Председатель совета директоров Veon Урсула Бернс покидает группу

Группа Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн») сообщила о созыве годового собрания акционеров, которое намечено на 1 июня 2020 г. На этом собрании в числе прочего будет переизбран совет директоров группы.

Из сообщения Veon следует, что совет директоров покидают четверо из 11 его членов. В том числе со своего поста уходит председатель совета Урсула Бернс (Ursula Burns), которая не будет переизбираться в совет.

Американка Урсула Бернс в 2009-2017 гг. работала на руководящих постах в корпорации Xerox, затем она вошла в совета директоров Veon и стала его председателем.

В 2018 г. после ухода гендиректора Veon француза Жана-Ива Шарлье (Jean Yves Charlier) Урсула Бернс стала исполнительным председателем совета директоров группы. Предполагалось, что Бернс будет курировать работу топ-менеджмента Veon на время поиска постоянного гендиректора.

Урсула Бернс покидает группу Veon

Позднее Бернс стала гендиректором Veon на постоянной на основе, вернув себе одновременно должность председателя совета директоров.

В конце 2019 г. у Veon появились два исполнительных директора: бывший гендиректор турецкого сотового оператора Turkcell Каан Терзиоглу (Kaan Terzioglu) и бывший топ-менеджер социальной сети Facebook Серджи Херреро (Sergi Herrero).

В начале 2020 г. Терзиоглу и Херреро стали гендиректорами Veon, а Урсула Бернс осталась председателем совета директоров Veon. Теперь Бернс окончательно прощается с Veon.

Кто еще уходит из совета директоров Veon

Также из совета директоров Veon уходят еще трое его членов: бывший топ-менеджер сотового оператора Vodafone Джулиан Хорн-Смит (Julian Horn-Smith), бывший гендиректор канадского сотового оператора Rogers Гай Лауренсе (Guy Laurence) и гендиректор компании-исследователя пользовательских данных Dunhumby Гуллауме Бакувиер (Gullaume Bacuvier).

Будущие члены совета директоров Veon

На их место выдвинуто пять новых кандидатов: гендиректор музыкального сервиса Deezer Ганс-Голгер Албрейхт (hans-Holger Albrecht), бывший директор по цифровым сервисам испанской телекоммуникационной компании Telefonica Мариано Де Бир (Mariano De Beer), партнер – основатель инвестиционной компании Concinnity Advisors Питер Дерби (Peter Derby), директор по цифровому ритейлу бразильской финансовой компании BTG Pactual Амос Гениш (Amos Genish) и старший консультант американского инвестиционного фонда Bridge Growth Partners Стефен Пусей (Stephen Pusey).

В совет директоров Veon будут номинироваться семь его нынешних членов. В их числе гендиректор и основатель разработчика платежных терминалов для малого бизнеса Poynt Осама Бедиер (Osama Bedier), бывший финансовый директор норвежской телекоммуникационной компании Telenor (входила в число крупнейших акционеров Veon) Гуннар Холт (Gunnar Holt), консультант голландского регулятора финансовых рынков AFM Роберт Ян ванн де Краатс (Robert Jan van de Kraats) и бывший гендиректор украинской инвестиционной компании EastOne Геннадий Газин.

Остаются в совете директоров и представители основного акционера группы Veon – инвестиционной компании Letter One: председатель наблюдательных советов LetterOne и «Альфа-групп» Михаил Фридман, управляющий директор LetterOne Technology Андрей Гусев и еще один управляющий партнер этой компании - Александр Перцовский.