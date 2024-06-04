Экс-глава ЦРУ вошел в совет директоров Veon

Экс-глава ЦРУ и бывший глава госдепартамента США Майкл Помпео вошел в совет директоров группы Veon. Новым председателем совета стал сооснователь «Вымпелкома» Оги Фабела.

Майк Помпео вошел в совет директоров Veon

Собрание акционеров телекоммуникационного холдинга Veon избрало новый состав совета директоров. Среди новичков совета оказался известный американский политик Майкл Помпео (Michael R. Pompeo).

В 2011-2017 гг. Помпео был членом Палаты представителей США от штата Канзас. В 2017 г. во время президентского срока Дональда Трампа (Donald John Trump) он стал главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ). В 2018 г. он стал государственным секретарем США и проработал в этой должности до начала 2021 г.

В 2023 г. Помпео уже вошел в совет директоров украинского сотового оператора «Киевстар», принадлежащего Veon. Также Помпео является партнером инвестиционного фонда Impact Investments.

Кто вошел и кто вышел из совета директоров Veon

Также в совет директоров Veon вошли действующий член парламента Великобритании (не намерен участвовать в предстоящих выборах) сэр Брендон Льюис (Brandon Lewis), и главный юридический консультант LetterOne Дункан Перри (Duncan Perry). LetterOne является основным акционером Veon.

Veon Майкл Помпео на странице совета директоров сайта Veon

Из действующих членов совета директоров свои мандаты сохранили сооснователь «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн», исторически был основой для Veon) Оги Фабела (Augie K Fabela II), старший партнер L1 Technology (подразделение LetterOne) Андрей Гусев, бывший топ-менеджер KPMG Майкл Сотинг (Michael Soeting) и гендиректор Veon Каан Терзиоглу (Kaan Terzioglu).

Совет директоров Veon покинули его председатель, бывший топ-менеджер норвежской телекоммуникационной компании Telenor (входила в число крупнейших акционеров Veon) Мортен Люндай (Morten Lundai), бывший вице-президент медицинской компании Sanofi Карен Линехан (Karen Linehan) и старший консультан LetterOne и партнер консалтинговой компании Korn Ferry Ярослав Глазунов.

Новый председатель совета директоров Veon

Новым председателем совета директоров Veon стал Оги Фабела. Он инвестировал в «Вымпелком» в начале 1990-х годов и был партнером основателя компании Дмитрия Зимина.

В 1996 г., после проведения IPO (публичное размещение акций) «Вымпелкома» на Нью-Йоркской фондовой биржд, Фабела покинул компанию.

В 2009 г. «Вымпелком» объединился с «Киевстаром» и образовал группу Vimpelcom, которая затем была переименована в Veon. В 2011 г. Фабела стал председателем совета директоров Vimpelcom. Впрочем, через год он покинул совет директоров компании, оставшись его почетным председателем.