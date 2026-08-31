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Россельхознадзор РФ ЭВСД Электронные ветеринарные сопроводительные документы Единое хранилище сведений по государственному ветеринарному надзору

СОБЫТИЯ

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31.08.2026 «Агросила» расширяет автоматизацию мясопереработки и цифровой контроль качества 1
24.09.2024 ​Завод «Тольяттимолоко» запустил маркировку с помощью «Контура» 1
28.03.2023 Россельхознадзор и «СКБ Контур» перевели взаимодействие на безопасный канал связи L3 VPN 1
22.03.2022 Хакеры заблокировали данные огромного российского агрохолдинга 2
28.01.2022 «Сбер» внедрил ИИ-решения в информационную систему Россельхознадзора 1
20.01.2022 Российских владельцев кошек и собак обяжут их промаркировать, в том числе чипами 1
27.12.2021 Интеграция с системой «Честный знак» в ООО «Тамбовский молочный завод» 1
17.10.2019 B2B-маркетплейс «на_полке» автоматизировал работу с системой «Меркурий» 1
14.06.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2018 г. 1
29.03.2018 Maykor-GMCS настроит интеграцию сети «Кораблик» с ФГИС «Меркурий» 1
15.03.2013 В Самаре обсудили перспективы информатизации ветеринарии 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Россельхознадзор РФ и организации, системы, технологии, персоны:

9631 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1358 2
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 98 1
АйТи Мониторинг - IT Monitoring 4 1
Сбер - Сбер2В - ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика 62 1
Константа - Константа ИТ 51 1
Бизнес Технологии 45 1
СОБИТС - Современные бизнес технологии и системы 2 1
Минпромнауки РФ - Компас НТЦ Оборонного Комплекса ФГУП - ВНИИ межотраслевой информации 1 1
БАРС Груп 580 1
Эвотор - Evotor 232 1
Maykor - GMCS 45 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8914 2
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 93 1
Тамбовский Молочный завод 1 1
на_полке 12 1
Тольяттимолоко 1 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 39 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 144 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5445 5
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 1
Правительство КЧР - Правительство Карачаево-Черкесской Республики - Народное Собрание Парламент Карачаево-Черкесской Республики - органы государственной власти 18 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 42 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13947 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3592 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3074 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6573 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 221 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3700 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2888 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1603 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 113 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 80 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 35 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 87 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 93 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 75 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 136 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36424 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54213 4
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1392 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14022 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13992 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35302 2
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 807 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9559 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13421 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4887 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management 2438 1
Кибербезопасность - Групповая политика - GPO - Group Policy Object - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1146 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4046 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7399 1
Оповещение и уведомление - Notification 6024 1
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 240 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23007 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5311 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1846 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4901 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13195 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18217 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4197 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4351 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3844 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3076 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12330 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3409 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1907 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26472 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными - UN/EDIFACT - United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport 491 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17030 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 721 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6615 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5212 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5184 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2531 1
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 200 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33645 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7940 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 239 4
СКБ Контур - Контур.Маркировка 9 1
Экологический паспорт - Эколог-Город 7 1
ФГИС Меркурий ВетИС.API 15 1
Константа - ERP4Food 4 1
СКБ Контур - Контур.Меркурий 5 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 93 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6318 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 455 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 625 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 79 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 403 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Microsoft Dynamics 1197 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3692 1
МТ-Интеграция - GMCS VerEx - Джи-Эм-Си-Эс Верэкс - Платформа ВерЭкс 14 1
ГСНТИ - Государственная система научно-технической информации 1 1
Демидов Денис 4 1
Бублик Илья 27 1
Шкиль Андрей 1 1
Кордюков Андрей 1 1
Туов Юрий 1 1
Саяпин Алексей 1 1
Дюдюкин Александр 1 1
Юрин Иван 1 1
Васильев Александр 72 1
Коровин Сергей 6 1
Казарин Станислав 175 1
Карташов Станислав 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 167032 6
Россия - ЮФО - Волгоградская область 916 2
Россия - ПФО - Самарская область 1590 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4212 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1234 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47756 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3464 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8607 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3054 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3593 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14826 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 428 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1085 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1479 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1814 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 678 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1080 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1096 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 831 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 702 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 636 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1693 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 568 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1062 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 722 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 489 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1091 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 380 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1794 1
Зоология - наука о животных 2897 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57963 4
Ветеринария - Ветеринарная медицина - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 106 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8867 3
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 481 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6609 2
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 652 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1270 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4580 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12356 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2779 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4627 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27439 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1231 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 686 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10922 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1646 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53707 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8898 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33937 1
Энергетика - Energy - Energetically 5897 1
Паспорт - Паспортные данные 2864 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3320 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 732 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3115 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1293 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11389 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 158 1
Пищевая промышленность - Консервы - Conservo - консервированные пищевые продукты, подвергнутые консервированию с целью длительного хранения 28 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 791 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 650 1
Зоология - Энтомология - Насекомые - Пчёлы - Bees - Медоносная пчела 82 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 563 1
Контрабанда - незаконное перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов 135 1
Административный регламент - Электронный административный регламент, ЭАР 54 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 355 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6630 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6806 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2445 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Известия ИД 775 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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