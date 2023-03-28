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Россельхознадзор и «СКБ Контур» перевели взаимодействие на безопасный канал связи L3 VPN

Теперь пользователи «Контур.меркурия» могут беспрерывно работать в период угроз (DDoS-атак) на ГИС «Меркурий». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

За последний год сайт Россельхознадзора и его системы подвергались DDoS-атакам. Это воздействия злоумышленников, из-за которых сервисы и системы перестают нормально работать. DDoS (Distributed Denial of Service) переводится как распределенный отказ в обслуживании.

В период атак на систему «Меркурий», она может быть недоступна, и пользователи не могут отправлять ветеринарные документы, выполнять другие действия в системе. Такие простои приводят к остановке бизнес-процессов.

Чтобы обеспечить непрерывную работу в «Меркурии», Россельхознадзор предложил пользователям схему безопасного соединения через канал L3 VPN. Передача данных через такой канал защищена от хакерских атак. «СКБ Контур» — единственный интегратор, который поддержал предложение регулятора и настроил связь с ГИС «Меркурий» через L3 VPN.

Во время DDoS-атак на госситему пользователи «Контур.меркурия» могут беспрерывно отправлять ветеринарные сопроводительные документы и не останавливать бизнес.

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Илья Бублик, директор Департамента программных продуктов «СКБ Контур»: «Производители и дистрибьюторы подконтрольной Россельхознадзору продукции могут оформлять и обрабатывать несколько тысяч ветеринарных документов в день. Мы понимаем, как важна для них непрерывная работа с ГИС «Меркурий». Поэтому когда Россельхознадзор предложил организовать доступ пользователям через виртуальную частную сеть VPN, мы сразу начали искать решение. Благодаря информационному шлюзу нам удалось в короткие сроки настроить такое взаимодействие между «Контур.меркурием» и сервисами Россельхознадзора. Безопасное соединение работает на актуальной редакции 2.0 модуля «Контур.меркурия» — рекомендуем нашим клиентам перейти на нее, чтобы госсистема оставалась доступной в период DDoS-атак».

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.

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