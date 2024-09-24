​Завод «Тольяттимолоко» запустил маркировку с помощью «Контура»

Завод из Самарской области с 95-летней историей выпускает около 50 т готовой продукции в день на 14 автоматизированных линиях. Продает молоко, кефир, сметану, творог, сливки, ряженку, «Снежок», масло и другие товары в Самарской и Ульяновской областях. С «Контуром» АО «Тольяттимолоко» сотрудничает с 2014 г.: по мере необходимости внедрял сервисы для работы с торговыми сетями, для электронного документооборота, для отчетности в государственные системы контроля за продукцией. Предприятие уже знакомо с четырьмя сервисами «Контура» — EDI, «Диадоком», «Меркурием» и «Взаиморасчетами». К введению обязательной маркировки молочной продукции завод начал готовиться еще в 2020 г. Когда в 2021 г. она стартовала, интеграторов для оборудования выбирали долго, но сервис для работы с маркировкой решили запросить у проверенного поставщика. Об этом CNews сообщили представители Контура.

Александр Дюдюкин, руководитель отдела автоматизации систем управления АО «Тольяттимолоко»: «Решение от «Контур.Маркировки» показалось самым адекватным. К тому же у сервиса есть интеграция с «Контур.Диадоком», а из «Контур.Меркурия» подтягиваются ветеринарные сопроводительные документы. И в целом удобно, когда все сервисы от одного вендора».

Чтобы связать учетную систему «1С» с ПО оборудования на производстве, установили модуль «Контур.Маркировки» для «1С». Оператор в «1С» создает заказ на производство, на его основании в «Честном знаке» автоматически формируются коды маркировки и выгружаются задания на автоматизированные линии. Коды наносят на товары, проверяют на ошибки и отправляют отчет о нанесении в модуль для «1С». Оттуда данные передаются в «Честный знак», и товары вводятся в оборот.

«Тольяттимолоко» отработало все процессы заранее, поэтому старт обязательной маркировки прошел для предприятия незаметно.

С первого сентября 2022 г. для молочной продукции начался вывод из оборота и передача сведений о движении товара в «Честный знак» в объемно-сортовом учете (ОСУ). С этого срока электронный документооборот стал обязательным, и в УПД нужно указывать количество товара и его международный код GTIN. «Тольяттимолоко» уже работали с ЭДО с помощью «Контур.Диадока». Оставалось обновить модуль для «1С» под ОСУ, поэтому объемно-сортовой учет был запущен всего за пару дней.

Александр Дюдюкин, руководитель отдела автоматизации систем управления АО «Тольяттимолоко»: «Мы сравнивали решения для маркировки от «Контура» с другими. В сервисе «Контура» все лояльнее и логичнее. Связка сервисов — EDI, «Диадок», «Маркировка», «Меркурий» и «Взаиморасчеты» — ускоряет, упрощает работу в разы, автоматизирует многие процессы и помогает соблюдать закон».

«Контур.Маркировка» — сервис для производителей, импортеров, оптовых компаний для работы с маркировкой товаров. Он закрывает все требования законодательства по маркировке — заказ кодов, нанесение их на товары, передача сведений о вводе продукции в оборот в «Честный знак», наполнение отгрузочных документов для отправки по ЭДО, маркировка остатков. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».