Физика - Теория струн - String theory

Теория струн — направление теоретической физики, изучающее динамику взаимодействия объектов не как точечных частиц, а как одномерных протяжённых объектов, так называемых квантовых струн. Теория струн сочетает в себе идеи квантовой механики и теории относительности, поэтому на её основе, возможно, будет построена будущая теория квантовой гравитации.

В соответствии с теорией струн все частицы состоят из множества микроскопических одномерных струн. Каждая струна представляет собой сгусток энергии, который колеблется с определённой частотой, и именно частоты колебаний струн и определяют свойства частицы, которая из них построена. В момент Большого Взрыва Вселенная была заполнена чистой энергией, которая сформировала струны. В первые доли секунды (10^-36 секунд) расширения и охлаждения Вселенной струны сформировали элементарные частицы, а они в последующие 100 секунд сформировали атомы.