Система виртуализации zVirt совместима с диспетчером подключений виртуальных рабочих мест Termidesk

ООО «Увеон — облачные технологии», разработчик диспетчера подключений виртуальных рабочих мест Termidesk, и компания «Инфолэнд», специализирующаяся на создании корпоративных программных решений и предоставлении ИТ-услуг, успешно завершили двусторонние испытания совместимости ПО Termidesk и системы виртуализации zVirt текущей версии 4.3, а также готовящейся к выпуску — 4.4. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Termidesk — это мультиплатформенный инструмент для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест с возможностью безопасной удаленной работы с любых устройств из любой точки мира. Решение может встраиваться в «облако» как сервис или устанавливаться в локальную инфраструктуру организации, построенную с применением как отечественных, так и зарубежных технологий. Termidesk включен в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» Минцифры под номером 5317.

ZVirt — комплексное программное решение для безопасного управления средой виртуализации. Русскоязычный web-интерфейс дает возможность из единой консоли управлять серверами виртуализации, хранилищами, кластерами, виртуальными машинами и другими объектами. Продукт зарегистрирован в реестре Минцифры под номером 4984.

Испытания программных стеков проводили специалисты обоих вендоров на развернутом для этого тестовом стенде. Комплекс проверок включал в себя инсталляцию продукта, развертывание инфраструктуры виртуальных рабочих мест с применением гостевых машин под управлением Windows и Linux-подобных ОС, включая Astra Linux, а также тестирование всего функционала, который российские организации используют для ежедневной офисной работы. Результаты проверок подтвердили, что платформа виртуализации zVirt обеих версий полностью совместима с ПО Termidesk, и программные стеки можно применять без ограничений. Установка, настройка и запуск виртуальных рабочих мест, а также работа с документами и выполнение других офисных задач происходят в штатном режиме.

«Тест-драйв Termidesk и ZVirt показал полную совместимость отечественных решений, обеспечивающих мобильность без ограничений. Проведенная интеграция расширит возможности создания защищенной и инфраструктуры виртуальных рабочих мест и позволит быстро модифицировать и клонировать виртуальные столы, делать резервные копии и предоставлять к ним защищенный удаленный доступ. При дистанционной работе данные централизованно хранятся на сервере виртуализации, защищенном локальном или «облачном» ресурсе. ZVirt включает в себя весь необходимый функционал для эффективного управления серверами и виртуальными машинами и не уступает в этом решениям ведущих международных компаний», — отметил Михаил Орловский, руководитель по продуктам «Инфолэнд».

«Программный стек, включающий ПО Termidesk и zVirt, позволяет качественно и быстро реализовать основную бизнес-задачу — обеспечить для персонала возможность работы с «облачным» ПК из любой точки мира с любого устройства и реализовать сценарий офисной работы. Вместе с коллегами из компании “Инфолэнд” мы продолжим развивать экосистему востребованных рынком совместимых ИТ-решений, собираемся провести вебинар для партнеров, посвященный связке Termidesk и zVirt. Более того, в 2022 г. мы планируем вывести на рынок функционал, который позволит комфортно и эффективно работать с “тяжелой” графикой для 3D-моделирования», — сказал Денис Мухин, директор по развитию бизнеса, ООО «Увеон».

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О компании «Увеон — облачные технологии»

ООО «Увеон — облачные технологии» — российский разработчик программного комплекса Termidesk, входящий в ГК «Астра». Цель компании — обеспечить технологический суверенитет России в области виртуализации рабочих мест путем создания, развития и поддержки отечественного программного продукта, отвечающего всем потребностям современных пользователей.

О компании «Инфолэнд»

ООО «Инфолэнд» – российская ИТ-компания, разработчик системы виртуализации zVirt и ПО для безопасного терминального подключения персонала к инфраструктуре организации Termit. «Инфолэнд» сотрудничает с крупными поставщиками программного обеспечения, телефонной и оргтехники, кабельного и электротехнического оборудования и предоставляет широкий спектр ИТ-услуг. В их числе настройка оборудования и телефонии, обслуживание информационных систем, периферии и ПО, обеспечение защиты корпоративных данных на базе коммерческих ЦОД или локальных дата-центров, консультирование и др.