ОС Astra Linux доступна в облаке VK Cloud

На платформе VK Cloud стала доступна операционная система Astra Linux Special Edition 1.7. Российские компании могут развивать собственные ИТ-продукты, размещать решения на облачной платформе и быть уверенными в оперативных обновлениях ОС. Об этом CNews сообщили представители VK.

Пользователям VK Cloud доступно создание виртуальных машин с предустановленной ОС Astra Linux. Они могут выбрать вариант лицензирования операционной системы в соответствии с проектами: «Орел» для информации, не требующей специальных средств защиты, или «Воронеж» для усиленной защиты конфиденциальных данных.

Использование решения ГК «Астра» на платформе VK Cloud открывает для организаций возможность с минимумом затрат разворачивать надежные защищенные ИТ-системы, проводить пилотные проекты и развивать собственные цифровые продукты и сервисы, в которых, например, используются компоненты Open Source и технологии Linux. В зависимости от требуемого уровня защищенности компании выбирают необходимый вариант ОС Astra Linux, с которым будут работать на платформе VK Cloud.

«Мы уделяем особое внимание информационной безопасности пользователей платформы как со стороны инфраструктуры, так и в вопросах работы с программным обеспечением. VK Cloud позволяет размещать системы и приложения для хранения и обработки данных платежных карт, любых типов персональных данных, а также обеспечивающие защиту информации финансовых организаций. Теперь компании с повышенными требованиями к безопасности также смогут сочетать отказоустойчивую архитектуру VK Cloud со средствами защиты информации в ОС Astra Linux», — сказал директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко.

VK Cloud соответствует требованиям ФСТЭК России для первого, наивысшего уровня защищенности персональных данных по требованиям ФЗ-152. Также платформа поддерживает стандарты безопасности банковских и финансовых операций ГОСТ Р 57580.1 и данных платежных карт PCI DSS. Теперь пользователи систем с чувствительной информацией смогут также использовать Astra Linux SE в варианте лицензирования «Воронеж». Он даст дополнительную защиту информационных систем в условиях, когда постоянно появляются новые угрозы ИТ-безопасности. А регулярные обновления обеспечат эффективность работы пользователей.

«Размещение ОС Astra Linux в VK Cloud очень актуально для всего нашего рынка. Помимо возможности оптимизировать расходы на поиск платформы и проверку ее совместимости с имеющейся инфраструктурой, теперь можно реализовывать различные проекты на мощностях облака VK, что тоже в значительной мере помогает повысить эффективность работы», — отметил директор департамента по работе с партнерами ГК «Астра» Антон Рудевский.

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ГК «Астра» объединяет самостоятельные отечественные ИТ-бренды, и включает, наряду с ОС Astra Linux и комплексом средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk производства компании «Увеон — облачные технологии», комплекс средств резервного копирования RuBackup, созданный в ООО «Рубэкап», а также мобильное рабочее место WorksPad, систему корпоративной почты RuPost, программный комплекс для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro и платформы управления физическими и виртуальными инфраструктурами компании ISPsystem: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, в госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

VK Cloud — облачная платформа для бизнеса и разработки, которая предлагает инструменты создания облачной инфраструктуры компаниям любого размера. VK Cloud входит в портфель решений VK Tech. VK Cloud предоставляет инфраструктурные и платформенные сервисы, экспертную поддержку, кастомные и частные инсталляции, а также помогает мигрировать в облако. Клиенты компании — «1С», «Битрикс», «Газпромнефть», «Росатом», X5 Group, «Ашан» и др.