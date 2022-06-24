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Платформа «Пирамида 2.0» и ОС Astra Linux— проверенные российские технологии для энергетики, промышленности и ЖКХ

ГК «Астра» и российский разработчик и производитель средств автоматизации для энергетики, промышленности и ЖКХ группа компаний «Системы и технологии» успешно завершили серию проверок работоспособности ПО «Пирамида 2.0» в среде ОС Astra Linux. Совместимость решений официально подтверждена сертификатами № 7813/2022 и № 7814/2022, выданными в рамках программы технологической кооперации вендоров Ready for Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

«Пирамида 2.0» — это современное мультиплатформенное программное обеспечение, на базе которого выстраиваются интеллектуальные системы учета электроэнергии, комплексного учета энергоресурсов и диспетчеризации. Продукт включен в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» Минцифры России, регистрационный номер 1930. «Пирамида 2.0» с 2019 г. поддерживает ряд операционных систем на базе Linux, включая Astra Linux 1.7, различные Debian-платформы и т.д., а в спектр совместимых СУБД входят PostgreSQL, Postgres Pro и SQL Server, Oracle Database и др.

Таким образом, российские компании могут создавать автоматизированные информационно-измерительные системы учета энергоресурсов на базе надежного и полностью импортонезависимого технологического стека. Данное комплексное решение более года на постоянной основе эксплуатируется в системе учета электроэнергии в Тверской, Смоленской, Курской и Мурманской областях. Опыт применения «Пирамиды 2.0» в связке с ОС Astra Linux признан успешным, и сейчас проекты миграции и создания новых аналогичных систем запущены в ряде других территориальных электросетевых и энергосбытовых компаний.

«Проведенная сертификация ПО «Пирамида 2.0» — это один из этапов сотрудничества ГК «Астра» с ГК “Системы и технологии”. Наша совместная работа продолжится, и мы планируем значительно расширить область применения программного стека: его можно будет использовать в любых ИТ-системах, включая те, что развернуты на объектах с самыми высокими требованиями к защите информации», — сказал Антон Рудевский, директор департамента по работе с партнерами ГК «Астра».

«Обеспечение корректной работы с отечественными ОС для функционирования на объектах критической информационной инфраструктуры — один из приоритетов развития наших продуктов», — отметил Павел Зубряков, директор департамента маркетинга и продаж ГК «Системы и технологии».

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ГК «Астра» объединяет самостоятельные отечественные ИТ-бренды, в число которых, наряду с ОС и системой виртуализации Astra Linux, входят диспетчер подключений виртуальных рабочих мест Termidesk производства компании «Увеоноблачные технологии», комплекс средств резервного копирования RuBackup, созданный в ООО «Рубэкап», а также мобильное рабочее место WorksPad, система корпоративной почты RuPost, программный комплекс для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro и три платформы управления физическими и виртуальными инфраструктурами от компании ISPsystem: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Программные продукты ГК «Астра» используются в государственных и коммерческих организациях, в госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

АО ГК «Системы и технологии» занимается разработкой, производством, внедрением и сопровождением систем автоматизации для энергетики, промышленности и ЖКХ. Компания создает автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого и технического учета электроэнергии и мощности, комплексного учета энергоресурсов, телемеханики и диспетчеризации автоматизированных систем управления технологическими процессами, разрабатывает и производит специализированное оборудование, ПО и т.д. Продукция вендора сертифицирована в России, Белоруссии, Казахстане и Киргизии. ПО Пирамида, интеллектуальные контроллеры SM160 и приборы учета КВАНТ соответствуют требованиям, предъявляемым ПАО «Россети» к системам интеллектуального учета. Заказчикам доступен полный комплекс услуг от обследования объекта, разработки ТЗ и проекта до сдачи системы в промышленную эксплуатацию с дальнейшим обслуживанием.

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