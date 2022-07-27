«Консист бизнес групп» и ГК «Астра» стали технологическими партнерами

Группа компаний «Астра», объединяющая разработчиков операционной системы Astra Linux, средств резервного копирования RuBackup, VDI-решения Termidesk и других отечественных программных продуктов, подписала договор о сотрудничестве с «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), российским создателем ПО для бизнеса.

Соглашение заключено в рамках программы Ready for Astra Linux. Она направлена на наполнение рынка надежными и удобными технологическими стеками, включающими решения группы компаний и других российских разработчиков. На базе программы участники проводят серии тестов совместимости своих продуктов с ПО ГК «Астра» и при необходимости реализуют доработки для корректной работы систем. Официально гарантированная совместимость ИТ-продуктов избавляет пользователей от потребности вкладывать собственные ресурсы в проверку возможности интегрировать те или иные решения в свои инфраструктуры.

Партнерство ГК «Астра» и «Консист бизнес групп» подразумевает сотрудничество в области формирования, продвижения, внедрения и сопровождения отечественных высокотехнологичных решений для создания автоматизированных защищенных систем.

В частности, вендоры намерены проводить всесторонние тесты совместимости собственных разработок «Консист бизнес групп», платформы «Турбо» и решений на ее основе, чтобы официально гарантировать 100-процентную работоспособность продуктов в среде Astra Linux.

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«Партнерство с ГК «Астра» — стратегический шаг. Наша компания обладает многолетним опытом автоматизации уникальных бизнес-процессов, интеграции, создания бизнес-приложений и модернизации информационных систем по индивидуальным требованиям заказчиков. Сотрудничество усилит нашу экспертизу и подтвердит надежность производимых нами решений для отечественного бизнеса и рынка ИТ», — сказал вице-президент «Консист бизнес групп» Евгений Огуречников.

«Продукция ГК «Астра» широко используется для модернизации инфраструктур российских организаций. Мы всегда стремимся к тому, чтобы заказчики могли легко и быстро внедрять наше ПО, а затем эффективно и с комфортом его использовать. Для достижения этой цели наша команда уже несколько лет развивает экосистему совместимых решений и наращивает сеть технологических партнеров. Мы рады присоединению к программе Ready for Astra Linux компании «Консист бизнес групп»: консолидировав экспертизу и объединив усилия, мы сможем предложить клиентам новые востребованные технологические стеки, которые можно с легкостью интегрировать в ИТ-системы и начать применять сразу, не тратя время и другие ресурсы на их адаптацию или доработку», — отметил Антон Рудевский, директор департамента по работе с партнерами ГК «Астра».