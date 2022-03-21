Первая городская клиническая больница Иваново перешла на ОС Astra Linux

ГК «Астра» сообщает об успешной миграции 185 автоматизированных рабочих мест (АРМ) персонала в областном бюджетном учреждении здравоохранения «Перваяя городская клиническая больница» (ОБУЗ 1 ГКБ) в Иваново на операционную систему Astra Linux Special Edition. Российская ОС установлена на АРМ врачей, административного персонала и т.д. — практически всех сотрудников. Об этом CNews сообщили представители Astra Linux.

Миграцию инфраструктуры больницы на ОС Astra Linux реализовали эксперты ООО «УЦ Профи». Переход на новую платформу прошел практически в фоновом режиме: медицинскую информационную систему заказчика, построенную на базе решений «1С», успешно интегрировали с операционной системой, и персонал почти не почувствовал изменений, так как рабочее пространство осталось прежним. Дальнейшее обслуживание парка ПК взяли на себя системные администраторы больницы, а вендор планирует оказать учреждению помощь с драйверами для работы со специализированным лабораторным оборудованием.

В результате проведенных работ конечные пользователи получили сразу несколько преимуществ. Значительно выросла степень защищенности всей ИТ-системы, так как встроенные в ОС СЗИ позволяют повышать уровень ее безопасность на платформенном уровне, а также выполнены требования, изложенные в федеральном законе «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ и предъявляемые к ИТ-решениям на объектах критической информационной инфраструктуры.

«Для нас данный проект важен тем, что это первая полноценная миграция лечебного учреждения региона на отечественное ПО. Astra Linux полностью закрыла задачи заказчика и без проблем установилась на АРМы», — отметил генеральный директор ООО «УЦ Профи» Илья Мишин.

«Мы благодарны коллегам из “УЦ Профи” за качественно реализованную миграцию, которая обеспечила непрерывную и надежную работу ИТ-систем заказчика. Инфраструктура ковидного госпиталя на базе ОБУЗ 1 ГКБ изначально была построена на ОС Astra Linux, и теперь в больнице имеется единая информационная среда, что сделало администрирование всей системы более удобным. В результате больница может высвободить максимум ресурсов для профильной деятельности, так как ей не придется тратить время, силы и дополнительные финансовые средства на решение множества технических вопросов», — сказал Антон Рудевский, директор департамента по работе с партнерами ГК «Астра».

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ГК «Астра» — объединение самостоятельных отечественных ИТ-брендов, включающее, наряду с ОС и системой виртуализации Astra Linux, диспетчер подключений виртуальных рабочих мест Termidesk производства компании «Увеон - облачные технологии», комплекс средств резервного копирования RuBackup, созданный в ООО «РуБэкап», а также мобильное рабочее место WorksPad, систему корпоративной почты RuPost и программный комплекс для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры России, их пользователи — государственные организации и крупные корпорации.

ООО «УЦ Профи» — ИТ-компания в Ивановской области. Ключевые сферы ее деятельности — это информационная безопасность, системная интеграция, внедрение российского ПО, включая продукцию ГК «Астра», а также ИТ-аутсорсинг в сфере информационной безопасности. Клиенты «УЦ Профи» получают экспертную техническую поддержку, и им доступно онлайн-обучение. Компания имеет лицензии и свидетельства, официально подтверждающие, что ее деятельность соответствует всем требованиям законодательства.