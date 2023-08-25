Beeline Cloud и ГК «Астра» способствуют развитию облачных решений на отечественном ИТ-рынке

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Beeline Cloud («Билайн облако») и разработчик отечественного системного и инфраструктурного ПО ГК «Астра» стали стратегическими партнерами. Соглашение носит долгосрочный характер, отвечая бизнес-задачам развития сервисов обеих компаний и увеличению доли отечественных программных решений на рынке облачных услуг. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Компании договорились о совместном развитии комплексов популярных сервисов, которые будут представлены среди облачных возможностей Beeline Cloud. ГК «Астра» предоставит собственные ИТ-продукты, а Beeline Cloud технологическую платформу по схеме IaaS (инфраструктура как сервис). Клиенты Beeline Cloud получат программный стек (набор продуктов) ГК «Астра» с оплатой по сервисной модели из облака: операционную систему, средства виртуализации, виртуальные рабочие места, систему резервного копирования и различные PaaS-сервисы (платформа как услуга).

Beeline Cloud станет первой площадкой среди отечественных провайдеров, на которой будет представлена большая часть экосистемных продуктов ГК «Астра». В данный момент проходит финальный этап пилотного проекта, программный стек разработчика станет доступен клиентам Beeline Cloud в ближайшее время.

«Beeline Cloud продолжает расширять портфель отечественных продуктов, доступных в нашем облаке. ГК «Астра» является ведущим в стране разработчиком ПО, в том числе защищенной операционной системы и платформы виртуализации. Astra Linux – это простая в использовании, понятная и удобная платформа с широким современным функционалом, которая соответствует самым жестким требованиям в части инфобезопасности. Наша задача – дать клиентам качественный российский продукт, который будет полезен не только в рамках импортозамещающих проектов, но и предоставит ряд других значимых преимуществ. К ним относятся уменьшение расходов на ИТ-инфраструктуру, возможность ее оперативного масштабирования и широкий выбор востребованных сервисов, совместимых с технологиями разработчика», – сказал директор по продуктам Beeline Cloud Александр Михалюк.

«Пользователям российских облачных сервисов нужны качественные, надежные и безопасные отечественные программные продукты, отвечающие самым современным требованиям, и мы готовы их предоставить. С помощью нашего ПО клиенты облачного провайдера получат готовую к работе ИТ-инфраструктуру, включающую виртуальные серверы и рабочие места, систему резервного копирования и другие необходимые инструменты. Все элементы облачной ИТ-инфраструктуры масштабируются и настраиваются за считанные минуты, а затраты сводятся лишь к оплате услуг по сервисной модели», – отметил директор департамента по работе с партнерами ГК «Астра» Антон Рудевский.

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «РеСолют» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») – телекоммуникационная компания, предлагающая своим клиентам услуги связи и ИТ-продукты. «Билайн бизнес» – структурное подразделение ПАО «Вымпелком», которое ведет свою деятельность на рынке корпоративных пользователей. В портфеле «Билайн бизнес» более 70 решений для бизнеса, в том числе на основе конвергентных решений, ИТ и цифровых сервисов, системной интеграции.