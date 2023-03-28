«Датару Пиастр» на базе ПО от ГК «Астра» — российский ПАК для построения стабильной виртуальной инфраструктуры и безопасной работы с данными

На базе ПО от ГК «Астра» создан программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Датару Пиастр» от отечественного производителя серверного и сетевого оборудования, СХД и других ИТ-решений компании «Dатару». Продукт предназначен для быстрого создания масштабных многопользовательских систем, которые подходят для обработки различных, в том числе конфиденциальных, данных. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Программная часть ПАК «Пиастр» базируется на ОС Astra Linux Special Edition, а также включает другие решения из софтверного стека ГК «Астра». В их числе программный комплекс «Средства виртуализации «Брест», инструментарий для централизованного управления кластером ALD Pro, система мониторинга оборудования DCImanager и средства резервного копирования RuBackup. ПО ГК «Астра» позволяет не только развертывать большие высоконагруженные системы, но и обеспечивать максимальный уровень защищенности, актуальный для заказчиков, которые работают с конфиденциальной информацией разной степени секретности.

Аппаратная часть программно-аппаратного комплекса представлена высокопроизводительным сервером, системой хранения данных и коммутаторами от компании «Dатару». Конфигурация «железа» подобрана так, чтобы обеспечить отказоустойчивость кластера, быстродействие и бесперебойную работу развертываемых на нем систем.

Специалисты «Dатару» готовы сами установить и интегрировать продукт в ЦОД клиента. Кроме того, заказчикам предоставляется полноценная сервисная поддержка как аппаратной, так и программной его частей. Все вместе это позволяет перейти на импортонезависимые технологии быстро и с минимумом вложений. Сейчас новый продукт доступен для тестирования клиентам «Dатару», и ожидается, что уже в ближайшее время он появится в публичном доступе.

«В крупном российском бизнесе остро встал вопрос обеспечения технологического суверенитета. Финансовые организации, телеком-операторы, розничные сети за последние годы выстроили сложный ИТ-ландшафт на базе продуктов от глобальных ИТ-поставщиков. Какое-то время после ухода с отечественного рынка международных производителей компании поддерживали работоспособность ИТ-инфраструктуры собственными силами или с привлечением ИТ-подрядчиков. Но со временем заказчики все чаще сталкиваются с необходимостью развития, расширения и наращивания производительности ИТ-инфраструктуры. Для этого компаниям необходимо оперативно перейти на российские технологии — и наш программно-аппаратный комплекс позволяет это сделать», — сказал Роман Гоц, генеральный директор «Dатару».

«Российские производители в текущих условиях могут обеспечить не только бесперебойную работу оборудования, но и качественную техподдержку на всех уровнях. В результате заказчики, особенно крупные компании с большим количеством процессов, завязанных на автоматизации, могут быть уверены в том, что критически важная инфраструктура их не подведет. Поэтому мы стремимся активно выстраивать партнерские отношения с такими ключевыми игроками российского серверного рынка как Dатару», — отметил Антон Рудевский, директор департамента по работе с партнерами ГК «Астра».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, платформы управления и мониторинга СУБД PostgreSQL, СУБД Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

«Dатару» — российский производитель серверного и сетевого оборудования, систем хранения данных, а также решений для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений. Основное направление деятельности — решение инфраструктурных задач заказчиков под ключ с коротким сроком внедрения, единым окном полной поддержки и оптимальным показателем капитализации затрат. Оборот компании в 2022 г. вырос в 10 раз, количество клиентов — в шесть раз, а команда —вдвое. В настоящее время «Dатару» продолжает активное развитие. Ключевые клиенты «Dатару» — компании корпоративного сегмента из промышленного и производственного сектора, финансовые учреждения и государственные структуры, для которых критически важна бесперебойная работа ИТ-инфраструктуры.