ПО для секретного документооборота «Свиток 3.1: Канцелярия» совместимо с ОС Astra Linux

ГК «Астра» и компания «МАСКОМ-СДП» сообщают об успешном завершении серии проверок совместимости специального программного обеспечения (СПО) «Свиток 3.1: «Канцелярия» с операционной системой Astra Linux Special Edition 1.7. Корректность работы продукта на рабочих местах под российской ОС официально подтверждена сертификатом № 8048/2022, выданным в рамках программы кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Комплексное решение «Свиток 3.1: Канцелярия» от компании «МАСКОМ-СДП» включено в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» Минцифры и предназначено для автоматизации секретного делопроизводства и допускной работы. В нем реализованы согласованные с ФСБ России алгоритмы автоматизации, и его применение позволяет эффективно организовать конфиденциальный электронный документооборот, а также обеспечить контроль защищенности государственной тайны. С помощью данного СПО можно оперативно формировать сведения о фактической осведомленности, перемещениях, проверках, уничтожении объектов учета, контролировать исполнение секретных поручений, решать различные аналитические задачи, вести архив документов и т.д. Высокая производительность достигается за счет того, что основные операции, необходимые для ведения учета и допускной работы, автоматизированы. Например, вводить данные вручную нужно только один раз, после чего система сама заполняет поля в связанных документах. Кроме того, разработчики реализовали возможность создавать типовые и индивидуальные отчеты, механизм защиты от технических ошибок, узнаваемый и эргономичный интерфейс, развитую систему информационной поддержки и другие решения для удобства использования продукта.

«Функциональность, надежность, легитимность технологий автоматизации – безусловный приоритет “МАСКОМ-СДП”. Совместимость ПО «Свиток 3.1: «Канцелярия» с сертифицированной ОС Astra Linux SE 1.7, включающей СУБД PostgreSQL с поддержкой мандатного доступа, подтверждает заданные параметры качества и безопасности программных продуктов», — сказал генеральный директор ООО «МАСКОМ-СДП» Олег Клянчин.

«Мы активно и тщательно проводим тестирование совместимости своей продукции с разработками коллег по ИТ-рынку, и наши пользователи всегда могут быть уверены, что программный стек, включающий ОС Astra Linux и решение от “МАСКОМ СДП”, работает корректно, а заявленный технологическим партнером функционал доступен в полном объеме», – отметил руководитель департамента по работе с партнерами ГК «Астра» Антон Рудевский.

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ГК «Астра» объединяет самостоятельные отечественные ИТ-бренды, в число которых, наряду с ОС и системой виртуализации Astra Linux, входят диспетчер подключений виртуальных рабочих мест Termidesk производства компании «Увеон — облачные технологии», комплекс средств резервного копирования RuBackup, созданный в ООО «Рубэкап», а также мобильное рабочее место WorksPad, система корпоративной почты RuPost, программный комплекс для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro и три платформы управления физическими и виртуальными инфраструктурами от компании ISPsystem: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Программные продукты ГК «Астра» используются в государственных и коммерческих организациях, в госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

ООО «МАСКОМ-СДП» входит в ГК «МАСКОМ» и специализируется на разработке безопасных и защищенных технологий для автоматизированного управления секретными документами и эффективной защиты государственной тайны. Деятельность компании лицензирована ФСБ России, а продукция включена в реестр Минцифры. Команда «МАКСКОМ-СДП» имеет двадцатилетний опыт в сфере автоматизации, занимается созданием и развитием ПО для работы с радиотехническими измерениями, а также систем сбора и обработки информации, в том числе защищенных решений на базе ОС Astra Linux Special Edition.