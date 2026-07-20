Индексная книга (каталог) CNews*
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Мишин Илья
СОБЫТИЯ
|20.07.2026
|Компания «УЦ Профи» стала партнером «Инферит» 1
|21.03.2022
|Первая городская клиническая больница Иваново перешла на ОС Astra Linux 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Мишин Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|УЦ Профи 5 2
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 375 1
|РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 273 1
|Softline - Софтлайн 3709 1
|1С 9553 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3026 1
|Рудевский Антон 41 2
|Россия - РФ - Российская федерация 165371 2
|Россия - ЦФО - Ивановская область 579 1
|Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 345 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.