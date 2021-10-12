ГК Astra Linux и ООО «ИТ-Экспертиза» стали технологическими партнерами

Группа компаний Astra Linux, разработчик защищенных ОС и средств виртуализации, сообщает о подписании меморандума о партнерстве с ООО «ИТ-Экспертиза», производителем программного комплекса «Сакура», предназначенного для обеспечения ИТ-безопасности в режиме 24/7.

Соглашение заключено в рамках программы технологической кооперации Ready for Astra Linux, которая нацелена на наполнение рынка надежными и удобными технологическими стеками, включающими продукцию ГК Astra Linux и других российских и зарубежных разработчиков софта и «железа». Участники программы проводят серии тестов совместимости своих продуктов с ПО Astra Linux и при необходимости реализуют доработки, которые обеспечивают корректность работы комплексных решений. В результате пользователи получают значительное преимущество: официально гарантированная совместимость ИТ-продуктов избавляет их от необходимости вкладывать собственные ресурсы в проверку возможности интегрировать те или иные компоненты в свои инфраструктуры.

Партнерство ГК Astra Linux и ООО «ИТ-Экспертиза» подразумевает совместную работу в области формирования, продвижения, внедрения и сопровождения отечественных высокотехнологичных решений для автоматизированных защищенных систем. В частности, вендоры намерены проводить всесторонние тесты совместимости своего ПО, чтобы официально гарантировать работоспособность программного комплекса «Сакура» в среде Astra Linux.

ПК ««Сакура» предназначен для контроля состояния защищенности рабочих мест на основе политик безопасности, обнаружения угроз и реагирования на них, а также для управления доступом к корпоративным ресурсам. Продукт представляет собой интегрированный внутренний механизм, который позволяет мониторить состояние удаленных рабочих мест и других устройств 24 часа в сутки, сразу устранять возможные угрозы информационной безопасности, мгновенно реагировать на несоответствия ее нормам и предотвращать их последствия. Применение «Сакуры» дает возможность защитить рабочие места как на территории организации, так и при удаленном подключении или использовании «облачной» и гибридной инфраструктуры.

«Мы активно расширяем спектр решений, совместимых с ОС Astra Linux, чтобы пользователям было легко интегрировать в свои системы продукты, которые им могут понадобиться для самых разных задач. Применение ПО «Сакура» под управлением ОС Astra Linux позволит выстроить эффективную защиту ИТ-инфраструктуры и данных любым организациям даже при отсутствии у них единой политики безопасности или выделенного ИБ-специалиста», — отмечает Антон Рудевский, руководитель департамента по работе с партнерами ГК Astra Linux.