Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера Сервер 9» и службы каталогов Multidirectory

Разработчик операционных систем «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и компания Мультифактор провели тестирование на совместимость ОС «МСВСфера Сервер 9» и службы каталогов Multidirectory. Испытания показали, что продукты работают корректно и могут использоваться вместе для создания надежных корпоративных ИТ-систем.

Multidirectory — российская служба каталогов с ядром собственной разработки для бесшовного перехода с Microsoft Active Directory. Решение имеет гибкие настройки сетевых политик безопасности, поддержку двухфакторной аутентификации и другие полезные функции для управления ИТ-инфраструктурой. Multidirectory помогает компаниям контролировать доступ сотрудников к ресурсам, защищает от несанкционированного входа и позволяет быстро восстанавливать забытые пароли.

Благодаря совместимости Multidirectory с ОС «МСВСфера Сервер 9» его заказчики получат больше свободы и гибкости при построении защищенных ИТ-инфраструктур и организации рабочих процессов. Теперь компании смогут создавать независимые от иностранных решений системы, которые соответствуют требованиям безопасности российских регуляторов и удобны в использовании.

ОС «МСВСфера» — семейство российских операционных систем корпоративного класса Linux, внесенных в реестр отечественного ПО. Отдельные версии сертифицированы ФСТЭК. Есть три редакции «МСВСфера»: для рабочих станций, серверов и хостинг-провайдеров. Это полноценная альтернатива зарубежным пользовательским ОС (Windows, macOS) и системам класса Enterprise Linux.

Цифровизация

«Совместимость решения “МСВСфера Сервер 9” со службой каталогов Multidirectory — важный этап в развитии отечественной ИТ-экосистемы. Эта интеграция позволит нашим заказчикам не только эффективно управлять ресурсами организаций, обеспечивая высокий уровень информационной безопасности и отказоустойчивость инфраструктуры, но и создаст условия для повышения производительности труда сотрудников и оптимизации процессов управления доступом. Мы активно поддерживаем тренд на импортозамещение и стремимся укрепить позиции отечественных разработчиков на рынке информационных технологий», — сказал Дмитрий Макаров, руководитель продукта Multidirectory.

«Такие интеграции формируют экосистему решений, в которой бизнес может уверенно планировать развитие ИТ-инфраструктуры на годы вперед, не оглядываясь на зарубежных вендоров. Совместимость “МСВСфера Сервер 9” и Multidirectory открывает компаниям возможность строить удобные и при этом защищенные корпоративные системы без сложных доработок», — отметила Ирина Назаренко, директор «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

