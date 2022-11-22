В России появятся десятки новых классов отечественного ПО

Минцифры планирует внедрить в классификатор российского ПО дополнительный раздел и несколько новых классов. Часть имеющихся классов ПО министерство намерено удалить. Классификатор разрабатывается с 2010-х годов, его финальная версия была опубликована осенью 2020 г.

Время для модернизации

Минцифры России выступило с предложением дополнить существующий классификатор российского ПО для компьютеров и баз данных новым разделом «Отраслевое прикладное программное обеспечение», а также, по данным ТАСС, 20 новыми классами. Предложение реализовано в виде проекта приказа «О внесении изменений в приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 22 сентября 2020 г. № 486 "Об утверждении классификатора программ для электронных вычислительных машин и баз данных"».

Подготовленный Минцифры документ размещен на портале проектов правовых актов (regulation.gov.ru) и доступен для общественного обсуждения. Оно продлится до 5 декабря 2022 г.

Проект один, а изменений – масса

Согласно пояснительной записке к проекту приказа, под отраслевым прикладным ПО подразумеваются программы, используемые «для решения специфических задач в отдельных отраслях экономики и видах экономической деятельности».

Российское ПО в настоящее время делится на более чем 100 классов

Этими отраслями экономики и видами экономической деятельности в Минцифры считают информацию и связь, торговою, банковский сектор и финансовую деятельность, водоснабжение, строительство зданий и инженерных сооружений, а также воздушные и транспортные перевозки и добычу полезных ископаемых. Наряду с перечисленными отраслями список включает сельское, лесное хозяйство, рыболовство, обрабатывающее производство, энергетику и нефтегазовую отрасль, жилищно-коммунальное хозяйство, гостиничный и туристический бизнес, предприятия общественного питания, рекламу, область трудоустройства и подбора персонала, государственное управление, образование, культуру, спорт, организацию досуга и развлечений, область пожарной безопасности.

Также Минцифры предусматривает внедрение в классификатор и новых классов программного обеспечения. Среди них — «Встроенное ПО», «Системное ПО», «Средства обеспечения информационной безопасности», «Средства разработки ПО», «Прикладное ПО», «Промышленное ПО», а также «Средства анализа данных».

Документ предписывает и корректировку описания уже существующего класса «Средства выявления целевых атак» из раздела «Средства обеспечения информационной безопасности».

Соблюдение баланса импортозамещения

По информации ТАСС, Минцифры предлагает исключить из существующего классификатора российского ПО несколько действующих классов. В первую очередь это класс «Информационные системы для решения специфических отраслевых задач», входящий в раздел «Прикладное ПО».

Его участь разделит класс «Автоматизированные информационные системы оформления воздушных перевозок». Он тоже относится к разделу «Прикладное программное обеспечение».

Дешевые кредиты и новые заводы: как развивать российскую электронику? Импортозамещение

В пояснительной записке к проекту приказа говорится, что документ готовился с учетом «предложений индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений, включая программно-аппаратные комплексы, в ключевых отраслях экономики и центрах компетенций по развитию российского общесистемного и прикладного ПО, необходимого для замещения используемых в настоящее время зарубежных аналогов».

Регулярные нововведения

Работа над созданием классификатора российского ПО началась еще в первой половине предыдущего десятилетия. В конце 2015 г. появилась ранняя предварительная его версия. Он с самого начала должен был стать основой реестра отечественного ПО, которым чиновники пользуются при госзакупках, и который заработал в 2016 г.

На подготовку финальной версии классификатора потребовалось еще пять лет. В июне 2020 г. Минцифры подготовило расширенную его версию с полностью измененной структурой. Если раньше он состоял всего лишь из 26 классов, то в июне 2020 г. он оказался поделен еще и на разделы. При этом общее число классов в реестре увеличилось до 95.

В конце октября 2020 г. Минцифры опубликовало финальную версию классификатора российского софта для использования в реестре отечественного ПО. По сравнению с версией от июня 2020 г. он значительно изменился – число разделов уменьшилось, а количество классов, напротив, увеличилось. В итоге классификатор получил 11 разделов и 111 классов вместо 13 и 96 соответственно. Часть классов и разделов были объединены, часть заменены на новые. Некоторые при этом исчезли, не получив никакой замены.

Николай Ульянов, Россельхозбанк: В следующем году доступ сотрудников к рабочим местам будет осуществляться по слепку лица ИТ в банках

Судя по новой инициативе Минцифры, версия классификатора от октября 2020 г. все таки не была финальной.