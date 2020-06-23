Минкомсвязи ввело новые классы российского ПО. Теперь их почти 100

Минкомсвязи разработало новую, более детализированную версию классификатора, который будет использоваться в составе реестра российского ПО. Действующая его версия включает лишь 26 классов, а новая версия поделена еще и на разделы, а общее число классов превысило 95.



Обновленный классификатор

Минкомсвязи России разработало новый классификатор российского ПО. Он будет использоваться в Едином реестре отечественного софта. На момент публикации его новая версия была опубликована на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов и находилась на этапе общественного обсуждения.

Главным изменением в классификаторе стало появление разделов и классов российского программного обеспечения. В пояснительной записке к документу авторы подчеркнули, вносимые в структуру классификатора изменения оптимизированы для доработки реестров российского и евразийского ПО. Она также гласит, что новая структура классификатора требуется для точного определения соответствия программного продукта, сведения о котором планируются для включения в реестры, классу программного обеспечения, а также для удобного поиска государственными и муниципальными заказчиками планируемых для закупки программных продуктов.

Как пишет ресурс «Экспертный центр электронного государства» со ссылкой на руководителя центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илью Массуха, также было принято решение создать отдельный класс программных продуктов для реестра российского софта. В него будет включаться ПО, разработанное самими компаниями, использующими его. Это означает, что затраты госкомпаний на разработку применяемых ими программ можно будет отнести к расходам на импортозамещение.

ПО в реестре российского софта могут начать классифицировать по-новому

В декабре 2015 г. CNews сообщал о появлении первой предварительной версии классификатора для реестра российского ПО, представленной Минкомсвязи. Этот классификатор с самого начала должен был стать основой реестра отечественного ПО, которым чиновники пользуются при госзакупках, и который заработал в 2016 г.

Полностью новые разделы и классы

Проект нового классификатора российского ПО, предложенный Минкомсвязи, включает 13 новых разделов, число новых классов в которых варьируется от трех до 13. Общее число классов превышает 95.

Новые разделы и классы

№ п/п Раздел/класс Описание класса программ для ЭВМ и баз данных 1 Встроенное программное обеспечение 1.1 BIOS и иное встроенное программное обеспечение Программное обеспечение, хранящеесяв постоянной памяти 1.2 Встроенное программное обеспечение телекоммуникационного оборудования Программное обеспечение, хранящееся в постоянной памяти телекоммуникационного оборудования 1.3 Программное обеспечение интернета вещей, робототехники и сенсорики Комплекс программ, используемых в устройствах интернета вещей, сенсорах и роботах 2 Системное программное обеспечение 2.1 Утилиты и Драйверы Программное обеспечение, предназначенное для решения узкого круга вспомогательных задач (tools) и организации доступа к аппаратному обеспечению (drivers) 2.2 Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений Комплекс программ, обеспечивающий сетевой (внешний) доступ к общему пулу распределенных конфигурируемых вычислительных ресурсов 2.3 Средства виртуализации Комплекс программ, обеспечивающий доступ к общему пулу конфигурируемых вычислительных ресурсов или их логического объединения, абстрагированному от аппаратной реализации 2.4 Системы хранения данных Комплекс программ, обеспечивающий надежное хранение и сетевой (внешний) доступ к общему пулу данных 2.5 Серверное и связующее программное обеспечение Программное обеспечение, выполняющее сервисные (обслуживающие) функции по запросу клиента, предоставляя ему доступ к определенным ресурсам или услугам и обеспечивающее взаимодействие между различными приложениями, системами, компонентами (middleware), в том числе программные интерфейсы (API) для интеграции систем. Также включает в себя программное обеспечение для передачи видео по сетям IP – программное обеспечение, предназначенное для передачи видео различными способами, выполняющее также и иные задачи, связанные с доставкой видео, в том числе управление базами данных пользователей, системы авторизации, шифрования видео, управления видеокамерами, связующее программное обеспечение

Источник: Минкомсвязи Перейти к полной таблице

Для сравнения, классификатор, доступный на момент публикации материала на сайте реестра отечественного ПО состоял из 26 классов, притом два из них были недействительными.

Новые классы в существующие разделы

Проект нового классификатора российского ПО включает в общей сложности, 11 новых классов. Они были добавлены «в существующие разделы классификатора», сказано в пояснительной записке.

Список включает: программное обеспечение интернета вещей, робототехники и сенсорики, серверные операционные системы (ОС), ОС для рабочих станций; мобильные ОС, встраиваемые ОС, ОС реального времени, а также средства разработки программного обеспечения на основе нейротехнологий и искусственного интеллекта.

Действующие классы российского ПО

№ п/п Класс 1 BIOS и иное встроенное программное обеспечение 2 Базы данных (недействительный) 3 Встроенное программное обеспечение телекоммуникационного оборудования 4 Геоинформационные и навигационные системы (GIS) Специализированное ПО органов исполнительной власти Российской Федерации, государственных корпораций, компаний и юридических лиц с преимущественным участием РФ для внутреннего использования 5 Средства защиты от НСД (недействительный) 6 Операционные системы 7 Утилиты и драйверы 8 Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства виртуализации и системы хранения данных 9 Серверное и связующее программное обеспечение 10 Системы управления базами данных

Источник: Минкомсвязи Перейти к полной таблице

В числе новых классов есть средства разработки программного обеспечения на основе квантовых технологий; интегрированные платформы для создания приложений, системы управления содержимым (CMS), сайты и портальные решения, системы электронной коммерции (ecommerce platform) и системы управления складом и цепочками поставок (WMS, SCM).