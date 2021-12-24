Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 64076
ИКТ 5797
Организации 3856
Ведомства 1382
Ассоциации 445
Технологии 2275
Системы 13756
Персоны 23259
География 1137
Статьи 760
Пресса 658
ИАА 465
НИИ, ВУЗы и библиотеки 856
Мероприятия 687

Масштабируемость
Scalability



24.12.2021 Мировые правительства потратили на цифровизацию вдвое больше, чем ожидалось 1
20.12.2021 Как заменить одним процессором пять или шесть физических компьютеров? 1
13.12.2021 Платформа коммуникаций стала частью ИТ-инфраструктуры логистических компаний 1
30.09.2021 Ждать ли тренд на low-code? История развития, преимущества и недостатки ПО, которое не надо программировать 1
05.08.2021 Хостинг-провайдер FirstVDS расширил свое присутствие в дата-центрах IXcellerate 1
01.04.2021 Цифровизация регионов: в Удмуртии госслужащих переводят на единую платформу коммуникаций 1
16.09.2020 В облаке Oracle теперь можно развертывать полнофункциональные среды VMware 1
16.06.2020 Synology представила All-Flash систему FS3600 1
28.05.2020 «Инфосистемы джет» стала партнером Arenadata 1
27.05.2020 Dell Technologies и Google Cloud представили гибридное решение для хранения данных 1
26.05.2020 Sberсloud представил сервис бессерверных вычислений Functiongraph 1
22.05.2020 Как DECT-связь и конференц-телефоны меняют бизнес 1
18.05.2020 Fortinet представила производительный межсетевой экран 1
13.05.2020 UserGate представила UserGate Log Analyzer 1
12.05.2020 Российское VDI-решение «Скала-Р ВРМ» получило поддержку VMware vSphere 1
23.04.2020 Huawei и «Татнефть» модернизировали хранилище критических данных 1
20.04.2020 В России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? 1
15.04.2020 IaaS или PaaS: что выбрать? 1
09.04.2020 Как защитить данные в распределенных сетях Ethernet 1
09.04.2020 НБК модернизировал контакт-центр на базе решений Avaya 1
19.03.2020 Oracle представила Java 14 1
06.03.2020 HPE и AMD создадут самый быстрый суперкомпьютер в мире 1
25.02.2020 Pure Storage присоединилась к Google Cloud’s Anthos Ready Storage Initiative 1
25.02.2020 ГК «Корус консалтинг» представила облачный WMS-сервис на базе Manhattan SCALE 1
19.02.2020 Veeam представила новую версию Availability Suite 1
06.02.2020 «Югория» перешла на автоматизированную систему Diasoft Insurance Medical 1
30.01.2020 Банк «Зенит» оптимизирует управление финансами с помощью сервиса Oracle EPM Cloud 1
23.01.2020 Резидент «Сколково» выводит Bitmovin на российский рынок 1
17.01.2020 Облачное объектное хранилище S3: что это такое и как подобрать тариф 1
27.12.2019 Tele2 и фонд «Навстречу переменам» помогут социальным предпринимателям найти инвесторов 1
26.12.2019 Infor отметила значительный рост в сегменте решений для здравоохранения 1
10.12.2019 Как выбрать антивирус для компании 1
02.12.2019 Преимущества и недостатки Colocation. Подробный обзор 1
02.12.2019 Почему компании терпят огромные убытки из-за соглашений с ИТ-поставщиками 1
19.11.2019 Fujitsu представила СХД нового поколения 1
18.11.2019 Red Hat представила Kubernetes-ориентированный Java-стек Quarkus 1.0 1
14.11.2019 Fujitsu выпустила СХД нового поколения 1
08.11.2019 Kyocera вышла на рынок промышленной струйной печати 1
07.11.2019 Veeam представила решения резервного копирования для облачных платформ Microsoft 1
04.11.2019 Что такое VPS, цена VPS, домен VPS 1

Публикаций - 103, упоминаний - 103

Масштабируемость упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 10801 6
Amazon Inc - Amazon.com 2532 5
AMD - Advanced Micro Devices 3503 4
SAP SE 4368 4
Veeam Software 266 4
Microsoft Corporation 21044 4
VMware 1979 4
Yandex - Яндекс 4563 3
Cisco Systems 4644 3
Oracle Corporation 5808 3
IBM - International Business Machines Corp 8704 3
Google LLC 9468 3
Nvidia Corp 3024 3
Крок 1563 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2244 2
Fujitsu 1621 2
Alibaba Cloud 26 2
SUSE 310 2
Ростех - Ростехнологии 2354 2
Red Hat 1124 2
NetApp - Network Appliance 600 2
Dell EMC 4478 2
Selectel - Селектел 147 2
Huawei 2999 1
Amalgam Insights 1 1
ZyXEL Communications 273 1
Micro Focus - Borland 176 1
Инфосистемы Джет 847 1
SAS Institute 788 1
GitHub 453 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1515 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8552 1
Zyxel Nebula 28 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 555 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 954 1
ФОРС Телеком 7 1
Accenture - Аксенчер 781 1
Корус Консалтинг ГК 956 1
DSSL - Digital Security Systems Lab - ДССЛ Первый - Цифровые Системы 22 1
Allot 4 1
АльфаСтрахование СГ 229 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4875 2
Газпром нефть 401 2
Mary Kay - Мэри Кэй 85 1
Национальный банк Траст 110 1
CarPrice - Карпрайс 33 1
Интер РАО ПАО 267 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 212 1
Альфа-Банк 1328 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1592 1
МКБ - Московский кредитный банк 286 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 763 1
Carrefour 23 1
Koluman Holding - Колуман Рус 1 1
КСЭ - Курьер сервис экспресс 9 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1144 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 950 1
Счётная палата РФ 557 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 597 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 358 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1185 1
Президент Российской Федерации 1770 1
Федеральное казначейство России 888 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 330 1
АФТ - Ассоциация Финтех 86 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 27 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12611 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2486 10
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 2501 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12393 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2519 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1473 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4407 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1980 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1037 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1107 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1208 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 861 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3251 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2740 3
Сервер - Серверные платформы 352 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2019 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2854 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 968 2
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 182 2
Big Data - Большие данные 1371 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 385 2
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 319 2
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 429 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2263 2
Kubernetes 367 2
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 381 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1864 2
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 201 2
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 247 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8991 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 200 2
OpenStack 360 1
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 124 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 93 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 336 1
МФУ - Многофункциональное устройство 767 1
DevOps - Development и Operations 348 1
Energy Star - Международный стандарт энергоэффективности потребительских товаров 139 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1822 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 79 1
Linux OS 7240 9
Microsoft Azure 1216 6
Microsoft Windows 10 10117 4
Microsoft Office 365 798 3
Cisco HyperFlex Systems - HCI 24 2
VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 216 2
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 89 2
Cisco DNA - Cisco Digital Network Architecture 23 2
AWS - Amazon Web Services 609 2
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite 198 2
VMware vSphere 304 2
Java - Язык программирования 2440 2
Microsoft Windows 1368 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 677 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1206 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 905 2
Google Cloud Platform - GCP 213 2
Veeam Availability Suite 46 2
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 110 2
Microsoft Office 2997 1
Apache Tomcat - Веб-сервер и контейнер сервлетов 79 1
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 16 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 506 1
Cisco IOS-XE - Операционная система на базе Linux 11 1
VMware NSX Intelligence 108 1
NetApp Data Fabric Solutions 19 1
Kyocera TASKalfa МФУ 24 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 131 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 512 1
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 126 1
Oracle - Sun Fire 50 1
Docker - Платформа распределённых приложений 156 1
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 49 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI 59 1
Oracle Cloud Platform 152 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 268 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 582 1
Apple Siri - Голосовой помощник 333 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 118 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 96 1
Тимашев Ратмир 64 2
Langner Thomas - Лангнер Томас 1 1
Данилин Дмитрий 12 1
Зятьков Юрий 7 1
Рогов Илья 5 1
Ким Илья 2 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 1
Коровко Вадим 15 1
Comley Adrian - Комли Адриан 1 1
Amin Tareq - Амин Тарек 1 1
Brooks Carl - Брукс Карл 1 1
Wang Michael - Ванг Майкл 12 1
Benioff Marc - Бениофф Марк 24 1
Эббенхост Марсель 1 1
Acra Roland - Акра Роланд 1 1
Рассказов Сергей 38 1
Бызов Дмитрий 37 1
Watts Peter - Уоттс Питер 1 1
Mercan Cem - Мерджан Джем 1 1
Конусов Андрей 83 1
Minahan Tim - Минахан Тим 4 1
Добровольский Михаил 3 1
Аксенов Андрей 13 1
Малявкин Александр 23 1
Геклер Алена 28 1
Степанов Роман 3 1
Матюхин Константин 5 1
Сурьенков Сергей 1 1
Бовыкин Сергей 3 1
Малышев Александр 32 1
Главчев Владимир 20 1
Чумаченко Константин 10 1
Седов Анатолий 6 1
Беленький Александр 36 1
Определенов Владимир 19 1
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 1
Семенихин Максим 9 1
Воронков Михаил 6 1
Гоц Роман 24 1
Терещенко Денис 39 1
Россия - Российская федерация - РФ 83338 34
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11630 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12059 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34191 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26878 4
Америка Северная 2602 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11614 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10937 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9591 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1167 2
Украина 5530 1
США - Мэриленд - Балтимор 149 1
Китай - Тайвань 1590 1
Швеция - Королевство 1877 1
Узбекистан - Республика 1256 1
Южная Корея - Республика 3278 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 626 1
Азия - Азиатский регион 3165 1
США - Калифорния 3074 1
Турция - Турецкая республика 1479 1
Япония 7917 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1392 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 396 1
Россия - СФО - Новосибирск 2928 1
Россия - ПФО - Казань 1892 1
Казахстан - Республика 4148 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1055 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1932 1
Европа 7271 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1614 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 534 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 969 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3853 1
Испания - Каталония - Барселона 695 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5079 14
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 350 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2754 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1262 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1867 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3662 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4202 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 145 1
RoHS - Restriction of Hazardous Substances - Директива ЕС, ограничивающая содержание вредных веществ 55 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 755 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 178 1
Торговля и услуги - рынок 1 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1674 1
Закон Мура - Moore's law 184 1
Экономический эффект 81 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 1
IDC - International Data Corporation 4531 7
Gartner 3198 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2696 4
Markets&Markets Research 92 1
451 Research Group 45 1
CNews IaaS рейтинг 12 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 495 1
CiscoLive! 9 1
NetApp Directions 6 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 130 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172775, в очереди разбора - 1021551.
Создано именных указателей - 64076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие фотоаппараты 2021 года: выбор ZOOM

Выбираем защищенный внешний жесткий диск: 8 лучших моделей

Лучшие веб-камеры с разрешением 4K: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: 5 вещей, которые нужно знать о нанотехнологиях

Вселенная сама может нарушать законы физики

Ликбез RnD.CNews: как устроен квантовый мир
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022