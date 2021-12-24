Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Масштабируемость
Scalability
Публикаций - 103, упоминаний - 103
Масштабируемость упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IDC - International Data Corporation 4531 7
|Gartner 3198 6
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2696 4
|Markets&Markets Research 92 1
|451 Research Group 45 1
|CNews IaaS рейтинг 12 1
|Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 2
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 495 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172775, в очереди разбора - 1021551.
Создано именных указателей - 64076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172775, в очереди разбора - 1021551.
Создано именных указателей - 64076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru