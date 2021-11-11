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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Открытие ФК
Росгосстрах
ПАО СК «Росгосстрах» — участник отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие». На 2021 год на территории Российской Федерации действуют более 1600 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов.
Публикаций - 219, упоминаний - 367
Открытие ФК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Вожегова Мария 23 18
|Петров Михаил 98 13
|Сирота Юрий 38 12
|Смирнова Олеся 11 11
|Кравченко Андрей 11 9
|Потапкин Михаил 26 9
|Серова Елена 317 9
|Алифанов Кирилл 59 9
|Комстачев Михаил 11 9
|Яфясов Денис 14 9
|Бикташев Ильдар 10 9
|Аршавский Анджей 28 9
|Мясин Антон 10 9
|Чевкота Олег 15 9
|Гогленков Александр 13 8
|Коротков Андрей 82 8
|Попов Алексей 329 8
|Орловский Виктор 269 8
|Телятников Алексей 20 8
|Кравченко Сергей 10 8
|Соколовский Александр 38 8
|Шуваев Ярослав 10 7
|Хмелевский Николай 7 7
|Лаврентьев Дмитрий 9 7
|Кулик Вадим 120 6
|Попова Мария 139 6
|Черкасов Сергей 10 6
|Трофименко Владимир 7 6
|Березуцкие (братья) 6 6
|Мушаков Игорь 29 5
|Горяинов Александр 8 5
|Агапова Светлана 7 5
|Алешкин Сергей 6 5
|Эренбург Михаил 39 4
|Калинин Денис 69 4
|Плужников Андрей 10 4
|Жучков Эдуард 8 4
|Саркисов Тигран 4 4
|Славин Борис 29 4
|Катрич Алексей 42 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2699 13
|Gartner 3198 11
|IDC - International Data Corporation 4529 5
|Forrester Research 784 3
|Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс 18 1
|Forbes Global 2000 29 1
|Wainhouse Research 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172768, в очереди разбора - 1024197.
Создано именных указателей - 63730.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172768, в очереди разбора - 1024197.
Создано именных указателей - 63730.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru