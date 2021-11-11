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Открытие ФК
Росгосстрах

Открытие ФК - Росгосстрах

ПАО СК «Росгосстрах» — участник отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие».  На 2021 год на территории Российской Федерации действуют более 1600 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 


11.11.2021 Зачем и как «Росгосстрах» внедряет ИИ?
31.05.2021 Служба ИТ-поддержки «Росгосстраха» перешла на платформу Naumen SMP
03.02.2021 «Росгосстрах» внедрил «Умные карты агентских участков»
14.05.2020 СК «Росгосстрах жизнь» перешла на SAP S/4HANA
26.07.2018 «Росгосстрах» внедрит Qlik Sense в качестве основной аналитической системы
18.07.2018 «Росгосстрах» перенес бюджетирование из Excel в облако Oracle Cloud
21.03.2018 «Росгосстрах» выбрал Oracle Cloud для бюджетирования и планирования с детализацией
16.11.2016 «Росгосстрах» при поддержке Epam перевел веб-сайт на новую платформу
25.11.2015 «Росгосстрах» автоматизирует бухгалтерский учет и отчетность в соответствии с новыми стандартами ЦБ РФ вместе с ЦФТ
16.09.2015 «Росгосстрах» обрабатывает страховые договоры с помощью Abbyy FlexiCapture
24.02.2015 Zecurion Zlock заменит Lumension Device Control в «Росгосстрах Банке»
08.09.2014 Дмитрий Лаврентьев - Рост ИТ-инвестиций сдерживает убыточность ОСАГО
13.01.2014 Inpas поставит POS-терминалы для «Росгосстрах Банка»
26.02.2013 Allied Telesis и Soling обновили сети «Росгосстраха»
18.02.2013 Купить полис страхования теперь можно на сайте «Росгосстрах»
05.12.2012 "Росгосстрах": Связь от "Ростелекома" есть везде
03.12.2012 «Альфа-Банк» и «Росгосстрах» запустили услугу онлайн-покупки полиса для путешественников по картам любых банков
16.11.2012 «Росгосстрах Банк» открыл отделение с «Электронным кассиром» в Волгограде
26.10.2012 «Росгосстрах Банк» открыл отделение с «Электронным кассиром» в Дмитрове
17.10.2012 «Росгосстрах Банк» открыл отделение с «Электронным кассиром» в г. Бронницы Московской области
22.08.2012 «Росгосстрах Банк» открыл новый офис с «Электронным кассиром» в Брянске
20.08.2012 «Росгосстрах Банк» открыл офис нового формата в Кировске
03.08.2012 В «Сбербанк» идет новая волна ИТ-звезд: первое назначение
18.07.2012 «Ростелеком» подключает к интернету региональные офисы «Росгосстраха»
18.11.2011 «Росгосстрах» построил контакт-центр на базе решений Avaya
16.11.2011 «Росгосстрах» защитился от вирусов с помощью ПО «Лаборатории Касперского»
20.09.2011 Клиенты «М2М телематики» смогут застраховать риски в рамках внедрения систем мониторинга
06.10.2010 «Росгосстрах» внедрил систему защиты от утечек Zlock
24.05.2010 «БОСС. Кадровые системы» приняли участие в проекте консолидации Группы «Росгосстрах»
29.04.2010 «Росгосстрах» застраховал клиентов HandyBank от компьютерных преступлений
27.04.2010 TopS BI продолжает развивать «АРМ Страховщика» для «Росгосстраха»
27.10.2009 «Росгосстрах» проведёт консолидацию страховых компаний вместе с «БОСС-Кадровиком»
31.03.2009 ТТК расширяет корпоративную сеть «Росгосстраха»
25.09.2008 СК «Росгосстрах – Жизнь» внедрила B2B-систему для банков
08.09.2008 СК «Росгосстрах-Жизнь» ведет учет договоров в системе АЛИС
07.08.2008 Мобильник застрахуют, но только не от кражи
07.08.2008 «Техносила» и «Росгосстрах» расширили программу страхования
07.08.2008 «Эльдорадо» и «Росгосстрах» застрахуют телефоны от разбоя
19.06.2008 «Росгосстрах» расширяет использование электронного документооборота
10.01.2008 Росгосстрах застрахует оборудование «ВолгаТелекома»

Публикаций - 219, упоминаний - 367

Открытие ФК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7531 24
Oracle Corporation 5815 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8561 21
IBM - International Business Machines Corp 8708 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7847 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6246 12
SAP SE 4380 11
Google LLC 9458 10
Сбербанк Технологии - СберТех 210 10
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 19 9
Крок 1563 9
Microsoft Corporation 21037 9
5036 8
Yandex - Яндекс 4624 8
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 91 8
Газпромнефть Бизнес-сервис ОЦО 8 7
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 352 7
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator 504 7
Intel Corporation 10826 7
Siemens AG - Сименс Россия 2224 7
Инфосистемы Джет 845 7
EA - Electronic Arts 1253 7
Diasoft - Диасофт 501 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2246 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 954 6
Samsung Electronics 8968 6
Cisco Systems 4645 6
Apple Inc 10159 6
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 448 6
Naumen - Наумен 439 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3763 6
Mankiewicz 7 6
Nokia Corporation 5240 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1516 5
Avaya Inc - Avaya СНГ 954 5
АйТи 1067 5
IBS - ИБС ИТ Услуги 1334 5
NVision Group - Энвижн Груп 630 5
PwC - PricewaterhouseCoopers 563 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1834 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4868 40
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1941 39
Ингосстрах СПАО 279 29
Альфа-Банк 1337 25
Уралсиб Банк 447 22
Почта России ПАО 1804 21
ГПБ - Газпромбанк 804 20
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 108 19
Росбанк ПАО - Societe Generale 410 15
АльфаСтрахование СГ 233 15
X5 Group 651 12
Евросеть 1342 12
Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк 73 11
Мосэнерго ПАО 102 11
ВТБ - ВТБ24 641 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1592 11
Уралкалий ПАО 82 11
UniCredit - ЮниКредит Банк 176 10
РЖД - Российские железные дороги 1334 10
Visa International 1641 10
Аэрофлот 619 10
Открытие ФК 462 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1623 9
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 9
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 226 9
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 67 9
РОСНО СК 163 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 564 8
РСХБ - Россельхозбанк 199 7
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 159 7
Связной ГК 1086 7
Согласие СК 49 7
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 771 7
ВТБ Страхование 58 7
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 167 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 252 7
Ренессанс Страхование 76 7
Газпром ПАО 778 6
Ренессанс кредит Банк 193 6
Еврохим МХК 67 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2800 20
Счётная палата РФ 556 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1145 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2041 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1176 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 224 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1858 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1252 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2000 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7422 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1634 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2055 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 829 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 3
Федеральное казначейство России 869 3
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 103 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 275 3
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2370 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 953 2
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 182 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1125 2
Мариинский театр - Государственный академический 37 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 97 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 317 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 511 2
Правительство Москвы 821 2
Правительство РФ 2670 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1519 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 244 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 52 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 97 1
ФНС РФ - ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 83 1
Администрация Красноярска 1 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 155 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 30 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 198 1
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 75 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 11
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 167 4
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 33 4
SPb CIO Club - Клуб ИТ-директоров 11 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 35 1
АФТ - Ассоциация Финтех 86 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 148 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 21 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12410 56
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1437 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 672 11
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1035 11
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 127 10
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WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12192 9
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4138 6
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4038 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2528 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2258 4
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10179 3
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 483 3
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 300 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 30 3
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 686 3
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1145 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 675 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1522 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2875 2
Microsoft Office 3014 7
FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 70 6
Apple iOS 6260 4
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 4
Google Android 11689 3
Sony Playstation Portable - Sony PSP 641 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3759 3
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 109 3
БОСС-Кадровик 116 3
Oracle Cloud Platform 152 3
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 17 3
Microsoft Windows 10 10140 3
IBM Power Systems - Серия серверов 192 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 516 2
Microsoft Outlook 1209 2
Microsoft Skype 1888 2
Apple Pay 406 2
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 101 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2062 2
VK - Mail.ru Teambox 19 2
Software AG - ARIS Platform 158 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 507 2
Microsoft Office PowerPoint 614 2
Oracle Hyperion Planning 113 2
РСА - ЕАИС БСИ - Бюро страховых историй 6 2
ЭОС Дело СЭД 768 2
Zecurion Zlock DLP Device Control 74 2
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 16 2
АИС ОСАГО - Автоматизированная информационная система ОСАГО 12 2
Diasoft Insurance Finance 3 2
Java - Язык программирования 2443 2
Ред ОС 271 2
Сбербанк ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 584 2
Oracle Fusion Cloud Applications 33 2
OneTwoTrip 32 2
Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 8 2
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 27 2
Genesys WFM - Genesys Workforce Management 6 2
Код Безопасности - TrustAccess 20 1
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 620 1
Вожегова Мария 23 18
Петров Михаил 98 13
Сирота Юрий 38 12
Смирнова Олеся 11 11
Кравченко Андрей 11 9
Потапкин Михаил 26 9
Серова Елена 317 9
Алифанов Кирилл 59 9
Комстачев Михаил 11 9
Яфясов Денис 14 9
Бикташев Ильдар 10 9
Аршавский Анджей 28 9
Мясин Антон 10 9
Чевкота Олег 15 9
Гогленков Александр 13 8
Коротков Андрей 82 8
Попов Алексей 329 8
Орловский Виктор 269 8
Телятников Алексей 20 8
Кравченко Сергей 10 8
Соколовский Александр 38 8
Шуваев Ярослав 10 7
Хмелевский Николай 7 7
Лаврентьев Дмитрий 9 7
Кулик Вадим 120 6
Попова Мария 139 6
Черкасов Сергей 10 6
Трофименко Владимир 7 6
Березуцкие (братья) 6 6
Мушаков Игорь 29 5
Горяинов Александр 8 5
Агапова Светлана 7 5
Алешкин Сергей 6 5
Эренбург Михаил 39 4
Калинин Денис 69 4
Плужников Андрей 10 4
Жучков Эдуард 8 4
Саркисов Тигран 4 4
Славин Борис 29 4
Катрич Алексей 42 4
Россия - Российская федерация - РФ 82654 130
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26759 48
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12084 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34087 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11608 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11625 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1572 6
Германия - Федеративная Республика 7796 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3818 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9595 5
Украина 5533 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2902 5
Россия - СФО - Новосибирск 2929 5
Европа 7258 5
Италия - Итальянская Республика 2902 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10922 4
Беларусь - Белоруссия 3210 4
Казахстан - Республика 4148 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1777 3
Финляндия - Финляндская Республика 1652 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2138 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1611 3
Азия - Азиатский регион 3161 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1864 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1935 2
Франция - Французская Республика 4931 2
Япония 7917 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 772 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 644 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 498 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1472 2
Польша - Республика 1462 2
Россия - ЮФО - Республика Крым 679 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1167 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 862 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 457 2
Турция - Турецкая республика 1478 2
Европа Восточная 2817 2
Россия - УФО - Свердловская область 1031 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 516 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2754 31
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5088 19
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3667 18
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4145 14
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 200 10
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 434 10
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 101 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1117 10
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1507 10
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1252 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1521 5
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 188 5
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 124 5
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 87 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 754 3
Страхование - Страховое дело 58 3
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 418 3
ДМС - Добровольное медицинское страхование 64 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 522 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 965 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 403 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1488 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 126 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 124 2
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