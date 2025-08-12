Разделы

«Росгосстрах»: ключевые ИИ-тренды в страховании

Куратор ИИ-проектов RGS Lab Фрэнк Шихалиев рассказал о ключевых трендах применения искусственного интеллекта в страховании. В центре внимания оказались большие языковые модели, мультиагентные системы и вайб-кодинг — все то, что, по словам эксперта, станет основой страховых технологий в ближайшем будущем. Об этом CNews сообщили представители «Росгосстраха».

Оформление страховки нейросетью по фото

Современные нейросети уже достаточно хорошо распознают изображения и документы (паспорт, права, СТС и т.д.) и умеют преобразовывать их в текст, необходимый для расчета тарифа или оформления полиса. С развитием данной технологии специалисты страховых компаний могут отказаться от ручного ввода данных. Для страхования это означает создание новых интерфейсов — чатов и голосовых помощников, которые постепенно заменят привычные формы и анкеты. Общение с роботом станет более естественным, потребует меньших усилий от пользователя и будет максимально похожим на разговор с реальным страховым агентом.

Вайб-кодинг

Один из самых ярких ИИ-трендов на сегодняшний день — возможность писать код на обычном человеческом языке и преобразовывать его за счет нейросетей. С помощью вайб-кодинга каждый человек сможет самостоятельно написать код под любой запрос. Это значительно ускорит процесс разработки новых страховых продуктов и формул расчета, а также сократит время на написание страховой документации, бизнес-требований и архитектуры приложений.

Работа с неполными данными

Оценка рисков в страховании — долгий и сложный процесс, требующий большого количества данных. Однако искусственный интеллект способен решить эту проблему. Новые модели позволяют оценивать риски даже по неполным данным, используя знания ИИ о рынке, клиентах и мире в целом. Это особенно важно для запуска продуктов, ранее не представленных в страховании.

Единый полис в одно касание

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

Искусственный интеллект постепенно учится работать в формате мультиагентных систем. В одном чате с клиентом могут одновременно и незаметно для него общаться сразу несколько чат-ботов, разработанных под разные задачи. В результате пользователь получает возможность оформить сразу несколько продуктов, например, ОСАГО, страховку жилья и ДМС — и все это в одном чате, без дублирования заявок и своих данных.

«Искусственный интеллект уже меняет страховой рынок. Он дает нам скорость, а она, как известно, давно стала главным конкурентным преимуществом в бизнесе. Однако важно подходить к автоматизации осознанно и со смыслом: страхование остаётся очень человекоцентричной отраслью, где технологии усиливают экспертизу и упрощают клиентский путь, а не подменяют собой живое общение», — сказал Фрэнк Шихалиев.

