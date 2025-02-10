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СК «Росгосстрах» обновила версию СЭД «Тезис»

СК «Росгосстрах» перешла на версию СЭД «Тезис» с новым дизайном. Об этом CNews сообщили представители «Тезис».

СЭД «Тезис» в СК «Росгосстрах» запущена в эксплуатацию в 2022 г. и используется для автоматизации работы с входящей и исходящей корреспонденцией, договорами, ОРД, доверенностями и служебными записками. В СЭД «Тезис» работают восемь тыс. пользователей из центрального офиса и 65 филиалов компании, расположенных по всей России. В пиковые моменты нагрузка на систему достигает тысячи одновременных подключений. В результате внедрения унифицированы процессы документооборота, повысился уровень автоматизации, уменьшился объем используемых бумажных документов, снизились операционные затраты.

Достигнутые успехи мотивировали заказчика к дальнейшему развитию СЭД «Тезис.» В системе реализованы процессы выпуска, согласования, регистрации и отзыва машиночитаемых доверенностей, проведена интеграция с «Контур.Доверенность». Оптимизировано управление доступами и полномочиями пользователей системы. Внедрено автоматизированное тестирование, которое позволило снизить влияние человеческого фактора и уменьшить трудозатраты.

В 2024 г. проведено глобальное обновление СЭД «Тезис» в СК «Росгосстрах». Главное изменение касается дизайна системы. Он стал более современным, ярким и интуитивно понятным. На главном экране появилась панель виджетов для персонализации интерфейса и быстрого доступа к различным функциям системы: часто используемым папкам, важным документам, составным командам, заметкам, календарю и т.д. Также изменился дизайн карточек. Кнопки стали более заметными, ключевые элементы — более крупными.

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Чтобы познакомить сотрудников СК «Росгосстрах» с особенностями новой версии, команда СЭД «Тезис» подготовила видеоролик с их обзором. Принципы и механики работы системы остались неизменными, поэтому пользователям не придется выходить из зоны комфорта и прикладывать усилия для изучения новой версии. В результате обновления работа в системе станет еще более удобной и продуктивной.

СК «Росгосстрах» продолжает развивать СЭД «Тезис». Наиболее интересная и амбициозная задача на будущее — пилотный проект внедрения модуля искусственного интеллекта. Также запланировано расширение возможностей для управления МЧД, усовершенствование матрицы подстановок для договоров и оптимизация работы системы в целом.

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