Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Microsoft Exchange
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 680, упоминаний - 1000
Microsoft Exchange упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|SoGo - Open Source Groupware 8 8
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 6
|Орлик Сергей 66 5
|Смирнов Алексей 142 5
|Ерин Сергей 14 5
|Водясов Алексей 97 4
|Лемешко Максим 13 4
|Николаев Алексей 14 3
|Шмид Александр 18 3
|Рудычева Наталья 81 3
|Марцынкьян Сергей 19 3
|Сардарян Роберт 19 3
|Новодворский Алексей 95 3
|Белоусов Сергей 217 3
|Бадретдинов Тимур 4 3
|Захаров Павел 54 3
|Минчакова Мария 2 2
|Канаметова Залина 4 2
|Захаренко Максим 46 2
|Левин Дмитрий 35 2
|Сизоненко Григорий 26 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
|Засыпкин Дмитрий 7 2
|Коровин Иван 3 2
|Фарыгин Владимир 3 2
|Путин Владимир 1821 2
|Халин Дмитрий 52 2
|Корчагин Руслан 22 2
|Свириденко Андрей 77 2
|Гайдуков Алексей 24 2
|Satya Nadella - Сатья Наделла 167 2
|Nair Manoj - Наир Манодж 5 2
|Пастухов Борис 6 2
|Дергилёв Никита 40 2
|Мартынов Дмитрий 31 2
|Самойлов Юрий 55 2
|Мельникова Анастасия 166 2
|Кондарев Сергей 8 2
|Аксельрод Александр 40 2
|De Meno Randy - де Мено Ренди 3 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Wikipedia - Википедия 275 2
|ComputerWorld 92 2
|Ars Technica 227 2
|CNews - ZOOM.CNews 1089 2
|BleepingComputer - Издание 120 2
|Thomson Reuters - Рейтер 1718 2
|Bloomberg 785 2
|Ведомости 259 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
|NYT - The New York Times 506 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 1
|The Wall Street Journal 709 1
|VentureBeat 79 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 1
|Microsoft 365 Status 1 1
|The Verge - Издание 448 1
|Axios 6 1
|PCWorld - PC World 36 1
|InformationWeek 101 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757771, в очереди разбора - 661461.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757771, в очереди разбора - 661461.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru