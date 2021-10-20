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Microsoft Exchange


20.10.2021 Совет директоров Acronis возглавил легендарный бывший топ-менеджер Microsoft, EMC и Vmware 1
11.10.2021 Флот «Газпрома» меняет софт Microsoft и VMware на российское ПО 2
08.10.2021 Avanpost FAM обеспечит многофакторную аутентификацию для Microsoft Exchange 5
05.10.2021 Российская таможня избавляется от огромной ИТ-системы на софте Microsoft в пользу российского ПО, которое еще предстоит написать 3
23.09.2021 Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 1
23.09.2021 «Российская стекольная компания» автоматизирует общение с клиентами и сотрудниками с помощью «Битрикс24» 1
23.09.2021 Synology выпускает C2 Backup, облачное решение резервного копирования для Windows 1
23.09.2021 Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 1
10.09.2021 Хакеры захватывают ПК через критическую брешь в движке Microsoft Internet Explorer 1
26.08.2021 Microsoft тихо удалила из Windows 11 привычные функции. Пользователи скандалят 1
30.07.2021 «Лаборатория Касперского»: во II квартале 2021 года выросло число сложных целевых атак 2
08.07.2021 Varonis и Softline расширяют стратегическое партнерство 1
09.06.2021 «Крок» пострадал от «налогового маневра». НДС за ПО Microsoft для «Третьяковки» ему придется платить из своего кармана 1
08.06.2021 Топорный шифровальщик атакует уязвимые серверы Microsoft Exchange и пытается все зашифровать 5
26.05.2021 Александр Верещагин, Softline: Российский бизнес окончательно развернулся в сторону гиперконвергенции 1
13.05.2021 Ботнет с поэтичным названием охотится на серверы Microsoft Exchange 5
10.05.2021 Власти США в панике из-за «дыр» в Microsoft Exchange 3
28.04.2021 Microsoft экстренно латает «дыры» в Exchange, используемые «хакерами на госслужбе» 9
14.04.2021 Власти США дали ФБР добро на удаленный взлом частных серверов 2
01.04.2021 «Айтеко» завершила создание импортозамещенной инфраструктуры «ведомственного облака» ФИПС на базе решений ГК Astra Linux 1
17.03.2021 «Акронис защита данных» обеспечивает безопасность инфраструктуры Петровского колледжа 1
16.03.2021 Check Point Research: число попыток использования уязвимостей Microsoft Exchange увеличилось в 10 раз после их обнаружения 8
15.03.2021 На рынке резервного копирования появляются новые лидеры 3
15.03.2021 Хакеры шифруют данные клиентов Microsoft Exchange и требуют выкуп 7
11.03.2021 Commvault представила Metallic Office 365 Backup для учебных заведений 1
09.03.2021 Check Point представила Harmony для обеспечения безопасности удаленной работы 1
05.03.2021 Varonis предложила помощь в устранении последствий уязвимостей серверов Exchange 5
20.02.2021 У Microsoft украли исходный код Azure и Exchange 3
11.02.2021 «Крок» создал гибридную ИТ-платформу для разработчиков цифровых продуктов СК «Ингосстрах» 1
10.02.2021 Новый релиз ВКС VideoMost 8.0 — как Zoom, только наш 1
04.02.2021 Как автоматизировать создание резервных копий 2
26.01.2021 Commvault представила обновленный функционал Metallic для SaaS и гибридного облака 1
26.01.2021 «За IaaS уровня Enterprise не обязательно идти к гигантам» — Алексей Рощин, Maxiplace 1
25.01.2021 «Корус консалтинг» осуществляет техподдержку ИТ-инфраструктуры «Интернэшнл ресторант брэндс» 1
03.12.2020 Veeam представила Veeam Backup для Microsoft Office 365 v5 2
03.12.2020 Виталий Грицай, ITGLOBAL.COM: Каким окажется будущее managed IT на российском рынке 1
01.10.2020 Группа компаний Angara и CyberPeak займутся защитой неструктурированных данных 1
29.09.2020 Представлены новые тарифы облачных видеоконференций VideoMost 1
25.09.2020 Salesforce CRM: решение мирового уровня на российском рынке 1
18.09.2020 Syssoft обеспечила компанию «Цезарь Сателлит» инструментами аудита ИТ-инфраструктуры 1

Публикаций - 680, упоминаний - 1000

Microsoft Exchange упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 303
Softline - Софтлайн 1474 30
VMware 1829 29
Oracle Corporation 3333 28
SAP SE 3208 22
3728 18
Google LLC 7135 17
Базальт СПО 206 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 16
Cisco Systems 2037 16
Dell EMC 2393 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 14
VideoMost - ВидеоМост 191 13
Spirit DSP - Спирит Корп 246 13
Veeam Software 250 12
АйТи 749 11
LanCloud - ЛанКлауд 36 11
HP Inc. 2901 10
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 10
IBM 3530 10
Huawei 2727 10
Apple Inc - Эппл Рус 7685 10
Commvault 148 9
Samsung Electronics 5641 8
SEC Consult Services 929 8
Zoom Int - Zoom Video Communications 716 8
VK - Mail.ru Group 2482 8
Polycom - Поликом Раша 300 7
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 7
Red Hat 665 7
NetApp 485 7
Intel Corporation 4158 6
Системный софт - SysSoft 124 6
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 6
SUSE 167 6
Acronis - Акронис 364 6
iTeco - Ай-Теко 715 6
Крок 1219 5
LinkedIn 520 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Кораблик 33 3
Газпром ПАО 519 3
Агентство Финансовой Поддержки 7 3
ЕС-лизинг 13 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 2
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management 8 2
Кораблик-Р 7 2
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 2
Аэрофлот 492 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Якутскэнерго ПАО 1 1
Castorama - Касторама 16 1
Казахмыс - Kazakhmys 24 1
E100 8 1
Куданкулам АЭС - Атомная электростанция 11 1
Мосводоканал 44 1
Vimeo - Видеохостинг 57 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
Мосэнергосбыт АО 77 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 17 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
Sova Capital 4 1
ВТБ24 583 1
Туполев ПАО 17 1
ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод 3 1
Газпром межрегионгаз Уфа 1 1
КазТрансГаз 2 1
Интернэшнл Ресторант Брэндс 2 1
YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша 11 1
Россети Ленэнерго 44 1
Распадская угольная компания 5 1
DMI Дятьково 5 1
ЕВРАЗ ЕвразТехника 4 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 69 1
Оренбургремдорстрой ГУП 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
Президент Российской Федерации 1439 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 2
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 2
Министерство обороны Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 1 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
Пентагон - Центральное командование США - United States Central Command - USCENTCOM или CENTCOM 2 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
ДНР - Почта Донбасса 9 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
Балаковская АЭС - Атомная электростанция 13 1
Ростовская АЭС - Атомная электростанция 13 1
Министерство иностранных дел Финляндии 3 1
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 18 1
СБУ - Служба безопасности Украины 48 1
МФЦ Мои документы Владимирской области 2 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Бушерская АЭС - Атомная электростанция - Иран - Бушер 8 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
Федеральное казначейство России 766 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
SoGo - Open Source Groupware 8 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 92
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 46
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 33
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 25
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 23
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 20
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 20
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 19
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 18
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 18
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 18
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 14
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1247 13
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 11
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 10
BFCP - Binary Floor Control Protocol - H.239 - Базовый протокол управления передачи данных на двоичном уровне 20 10
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 371 8
Flash 472 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1447 8
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 8
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 43 8
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 7
QWERTY-клавиатура 190 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 7
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 5
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 378 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 5
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 5
ИТ-аутсорсинг 670 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 4
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 76
Microsoft Office 365 769 69
Microsoft Windows 10 6622 67
Google Android 10750 64
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 63
Linux OS 4249 47
Microsoft Outlook 641 45
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 340 38
Apple iOS 5741 38
Microsoft SQL Server 790 36
Microsoft Skype 1465 35
Microsoft Azure 1171 34
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 33
Microsoft Office 1926 30
SQL - Язык программирования 432 30
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 25
Microsoft Windows 851 25
Microsoft Skype for Business 116 24
Microsoft Exchange Server 209 20
Microsoft Lync 272 18
Microsoft Windows Phone OS 1472 17
Microsoft Windows 7 1662 14
Microsoft Teams 214 13
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 68 11
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 11
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 11 10
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 9
Microsoft Windows 8 1228 9
Apple Mac 1455 9
Apple iPad 3263 8
TeamSpirit IM - Мессенджер 27 8
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 8
Intel x86 - Архитектура процессора 991 8
AWS - Amazon Web Services 568 7
Microsoft Windows Server 2012 147 7
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 52 7
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 223 7
Linux - Debian GNU 272 7
Новые облачные технологии - МойОфис 311 7
WhatsApp Messenger 654 6
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 6
Орлик Сергей 66 5
Смирнов Алексей 142 5
Ерин Сергей 14 5
Водясов Алексей 97 4
Лемешко Максим 13 4
Николаев Алексей 14 3
Шмид Александр 18 3
Рудычева Наталья 81 3
Марцынкьян Сергей 19 3
Сардарян Роберт 19 3
Новодворский Алексей 95 3
Белоусов Сергей 217 3
Бадретдинов Тимур 4 3
Захаров Павел 54 3
Минчакова Мария 2 2
Канаметова Залина 4 2
Захаренко Максим 46 2
Левин Дмитрий 35 2
Сизоненко Григорий 26 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
Засыпкин Дмитрий 7 2
Коровин Иван 3 2
Фарыгин Владимир 3 2
Путин Владимир 1821 2
Халин Дмитрий 52 2
Корчагин Руслан 22 2
Свириденко Андрей 77 2
Гайдуков Алексей 24 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 2
Nair Manoj - Наир Манодж 5 2
Пастухов Борис 6 2
Дергилёв Никита 40 2
Мартынов Дмитрий 31 2
Самойлов Юрий 55 2
Мельникова Анастасия 166 2
Кондарев Сергей 8 2
Аксельрод Александр 40 2
De Meno Randy - де Мено Ренди 3 2
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IBM X-Force Kassel 1 1
Allied Market Research 13 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 3
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 1
РАН - Российская академия наук 316 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 1
МЭИ - Московский энергетический институт 38 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 19 1
INTA - Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial - Национальный институт аэрокосмических технологий правительства Испании 1 1
Федеральный центр нейрохирургии в Новосибирске - ФГБУ Министерства здравоохранения Российской Федерации 1 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 3
Microsoft Ignite 18 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 142 1
Microsoft Build - конференция 30 1
Чёрная пятница (распродажи) 69 1
VeeamON Forum 9 1
ZDI - Zero Day Initiative - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 14 1
ProIntegration Awards 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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