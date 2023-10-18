Разделы

Цифровизация Импортонезависимость
|

CloudMTS начал бесплатно переводить своих клиентов с Microsoft Exchange в отечественные корпоративные сервисы

Провайдер CloudMTS (входит в группу МТС) сообщает о том, что предложил своим клиентам возможность бесплатно перенести данные с корпоративной почты Microsoft Exchange в отечественные сервисы для совместной работы, размещенные в облаке МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Клиентам компании доступно единое корпоративное пространство для хранения и обмена файлами – «Диск CloudMTS», облачный сервис для совместной работы сотрудников на базе продуктов «Мойофис» – «Офис CloudMTS», решение для офисной работы через единый веб-интерфейс «Офис лайт CloudMTS», а также сервис корпоративной почты.

При переносе все данные, находящиеся в корпоративной почте и файловом хранилище клиентов, будут сохранены. Миграция возможна как с Microsoft Exchange, развернутого в российском облаке, так и с почтовых сервисов, находящихся на зарубежных серверах. Специалисты CloudMTS помогут провести миграцию, а также интегрируют решения с ресурсами заказчика. Провайдер полностью берет на себя обслуживание и поддержку продукта.

В зависимости от услуги сервисы могут предоставляться как в формате публичной инсталляции в облаке, так и в формате частной инсталляции – под каждого клиента разворачивается отдельный экземпляр сервиса.

«Мы видим растущий интерес к российскому программному обеспечению для офисной работы. И инструменты для совместной работы пользователей являются одними из важнейших подобных сервисов. Все больше наших клиентов обращаются к нам с просьбой перевести их данные в наши решения для совместной офисной работы. Инициатива с бесплатным переносом облегчает для компаний этот путь, и мы надеемся, что благодаря ей еще больше наших клиентов смогут получить доступ к надежным отечественным сервисам для совместной работы», - отметила директор по развитию продуктов CloudMTS Вера Баева.

Илья Зайчиков, «Тезис»: На рынке по пальцам можно пересчитать СЭД, в которых реализован искусственный интеллект
Документооборот

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

На площадке для закрытых торгов по гособоронзаказу и подсанкционных компаний назначен новый гендиректор

Осталось две недели до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться

В Минцифры назначили нового замминистра - главного по связи

Российский бизнес расписался в любви к Microsoft. Компании не собираются прощаться с Windows – спрос на эту ОС огромный

Какого эффекта можно добиться путем оптимизации ИТ-инфраструктуры

Какие цифровые решения нужны госсектору

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Где смотреть кино и сериалы в 2023 году: 10 лучших онлайн-кинотеатров

Лучшие портативные мониторы для ноутбуков и смартфонов: выбор ZOOM

Обзор смартфона AYYA T1 на отечественной ОС «Аврора»: первый тест в России

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще