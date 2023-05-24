В «Яндекс 360 для бизнеса» появилась централизованная миграция с Microsoft Exchange Server

В виртуальном офисе «Яндекс 360 для бизнеса» появились новые возможности управления организаций. Ключевое обновление – упрощенная миграция из локальных серверов Microsoft Exchange Server. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Раньше у компаний было только два способа переехать из on-prem Exchange Server в «Яндекс 360 для бизнеса»: либо администратор собирал единый CSV-файл с логинами и паролями всех сотрудников, либо сотрудники самостоятельно настраивали перенос своих данных. Теперь можно мигрировать централизованно: настроить делегированный доступ к ящикам на стороне Exchange Server и загрузить CSV-файл с логинами в «Яндекс 360 для бизнеса». Пароли у сотрудников запрашивать не нужно, что позволяет сохранить конфиденциальность личной информации.

«Сейчас спрос на SaaS-решения исходит от всех сегментов. Многие компании ищут альтернативу решениям, которыми они пользовались, и рассматривают не сервисы по отдельности, а комплексные экосистемы, способные обеспечить беспрерывную рабочую коммуникацию и бизнес-процессы, – сказал коммерческий директор «Яндекс 360 для бизнеса» Александр Чеснавский. – Только за последний год количество организаций, подключившихся к виртуальному офису «Яндекс 360 для бизнеса», выросло минимум втрое и продолжает расти. Это компании из самых разных отраслей от производства и ритейла до сферы услуг и ИТ».

Прошедшие в «Яндекс 360 для бизнеса» обновления коснулись также возможностей администрирования организации. Теперь возможно отслеживать и анализировать действия пользователей и операции с файлами. Если пользователь загрузил, переместил или удалил файл, это событие и его точное время отобразятся в журнале событий «Диска». Так можно быстро выявить нарушения и сохранить конфиденциальность корпоративной информации.

Также больше не нужно вручную создавать отделы внутри виртуального офиса «Яндекс 360»: состав участников и их электронные адреса переносятся из службы каталогов Microsoft Active Directory автоматически. Группы пользователей нужны, чтобы оперативно делать рассылки, назначать встречи в «Календаре», открывать доступ к файлам на «Диске» для целого отдела.

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Дополнительно можно централизованно задавать адрес отправления и подпись для пользователей с помощью HTML-разметки, управлять аватарками сотрудников и настраивать пересылку писем и автоответ на аккаунте сотрудника — например, на время его отпуска.

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«Яндекс 360 для бизнеса» — это виртуальный офис, в котором собраны все необходимые сервисы, упрощающие работу и деловое общение: «Почта», «Диск» для хранения файлов, «Телемост» с видеозвонками, «Документы», «Мессенджер», «Рассылки», «Заметки» и «Календарь». Они позволяют вести переписку, планировать время, проводить видеовстречи, вести совместную работу над файлами, управлять коммуникацией с клиентами и партнерами и многое другое. Есть несколько тарифов «Яндекс 360 для бизнеса»: «Базовый», «Оптимальный» и «Расширенный», которые организации выбирают в зависимости от бизнес-потребностей и задач сотрудников.