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Чеснавский Александр



19.12.2024 Как МТС сократила time-to-market сделок на 10% с помощью CRM на базе «Битрикс24» 1
05.11.2024 «МТС Web Services» и российская ИТ-компания Elma стали партнерами по аутсорсингу услуг для автоматизации бизнес-процессов 1
22.10.2024 Федор Бойков будет отвечать за работу со стратегическими заказчиками МТС Web Services 1
27.09.2024 Александр Чеснавский назначен на должность коммерческого директора МТС Web Services 1
15.03.2024 Россиян изгоняют из облачных сервисов Amazon и Microsoft. Под запретом Dynamics CRM, Power BI. Времени на поиск замены не дали 1
08.02.2024 «Яндекс 360 для бизнеса»: новые возможности в партнерской программе 1
31.01.2024 «Цементум» организовала совместную работу распределенной команды в облачных сервисах «Яндекс 360 для бизнеса» 1
25.01.2024 «Яндекс 360 для бизнеса» создал виртуальное рабочее пространство для «Юнилевер Русь» 1
14.12.2023 «Вкусвилл» создал в «Яндекс 360 для бизнеса» уникальные e-mail торговым точкам 1
14.12.2023 «Сиссофт» поможет компаниям организовать виртуальное рабочее место в экосистеме сервисов «Яндекс 360 для бизнеса» 1
23.11.2023 Врачи BestDoctor перенесли рабочее расписание в «Календарь» от «Яндекс 360 для бизнеса» 1
17.11.2023 KDL оптимизировала затраты на цифровизацию с помощью «Яндекс 360 для бизнеса» 1
01.11.2023 «Яндекс 360 для бизнеса» будет доступен в странах СНГ 1
26.10.2023 VALO будет развивать коммуникации в экосистеме «Яндекс 360 для бизнеса» 1
24.08.2023 «Монополия» перевела бизнес-процессы на платформу «Яндекс 360 для бизнеса» 1
26.05.2023 В «Телемосте» появились «встречи для своих» и постоянные приглашения 1
24.05.2023 В «Яндекс 360 для бизнеса» появилась централизованная миграция с Microsoft Exchange Server 1
19.04.2023 «Азбука вкуса» внедряет в работу сервисы «Яндекс 360 для бизнеса» и Yandex Cloud 1
28.03.2023 «Яндекс 360 для бизнеса» обновил сервисы для организаций 1
02.02.2023 MONT стал эксклюзивным дистрибьютором «Яндекс 360» для бизнеса в России 1
28.12.2022 Prof-IT Group поможет промышленным предприятиям перейти на «Яндекс 360» 1
15.11.2010 Microsoft запустила в России пакетную услугу по практическому ИТ-обучению своих клиентов 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

Чеснавский Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 17
Microsoft Corporation 24625 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 4
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 74 4
MONT - МОНТ 144 2
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 55 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Google LLC 11775 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 67 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
Oracle Corporation 6688 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Почта России ПАО 2112 2
ВкусВилл - Избёнка 156 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
BestDoctor - БестДоктор 21 1
KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 46 1
Монополия ГК 10 1
Транстур Тревел 2 1
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 94 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 17
Virtual office - Виртуальный офис 179 16
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 14
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 8
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 3
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1557 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 2
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 239 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3065 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 371 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
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On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 721 2
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LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 750 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1180 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1941 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1454 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 504 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 157 19
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 203 17
Microsoft Office 365 940 3
Microsoft Office 3734 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 2
Microsoft Azure 1408 2
Microsoft Exchange 1714 2
Microsoft Windows 7 1979 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
Яндекс.Бизнес 34 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex Tracker 13 1
Монополия ГК - Monopoly.Online 10 1
Яндекс.Бизнес - Яндекс.Вики - Yandex Wiki 4 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
FreePik 980 1
Microsoft Outlook 1390 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 1
Microsoft Dynamics CRM 542 1
Statista 229 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 1
Microsoft Dynamics 365 132 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 235 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 132 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 1
Apache OpenOffice 472 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 168 1
ELMA 365 Low-code BPM 109 1
Рожков Алексей 4 1
Елин Дмитрий 11 1
Сударкин Евгений 25 1
Кузеванов Дмитрий 17 1
Якубчик Андрей 3 1
Близгарев Юрий 6 1
Лаврик Дмитрий 1 1
Проклов Алексей 1 1
Тихоненко Евгений 2 1
Ащеулова Светлана 1 1
Стребков Максим 1 1
Громаковский Евгений 18 1
Кузнецов Филипп 2 1
Мылицын Роман 110 1
Волотовская Елена 35 1
Зарубинский Игорь 12 1
Бочаров Михаил 13 1
Наумчик Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Европа 21767 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Кибернетика - Cybernetics 243 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 252 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 1
Ведомости 996 1
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ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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