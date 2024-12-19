Чеснавский Александр
Чеснавский Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Рожков Алексей 4 1
|Елин Дмитрий 11 1
|Сударкин Евгений 25 1
|Кузеванов Дмитрий 17 1
|Якубчик Андрей 3 1
|Близгарев Юрий 6 1
|Лаврик Дмитрий 1 1
|Проклов Алексей 1 1
|Тихоненко Евгений 2 1
|Ащеулова Светлана 1 1
|Стребков Максим 1 1
|Громаковский Евгений 18 1
|Кузнецов Филипп 2 1
|Мылицын Роман 110 1
|Волотовская Елена 35 1
|Зарубинский Игорь 12 1
|Бочаров Михаил 13 1
|Наумчик Николай 1 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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