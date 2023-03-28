«Яндекс 360 для бизнеса» обновил сервисы для организаций

Для компаний, использующих виртуальный офис «Яндекс 360 для бизнеса», появились новые возможности использования сервисов. Серия обновлений поможет организациям лучше коммуницировать внутри команды, с клиентами и партнерами. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Помимо преимуществ отдельных сервисов – корпоративных «Почты», «Диска» для хранения файлов, «Мессенджера», видеоконференций и др. – важна платформенность решения в целом, – сказал коммерческий директор «Яндекс 360 для бизнеса» Александр Чеснавский. – Все рабочие инструменты должны быть в одной экосистеме, обеспечивать работу как отдельного сотрудника, так и всей команды, а также позволять сосредоточиться на главном – работе и развитии бизнеса».

Прошедшие обновления коснулись нескольких сервисов, входящих в «Яндекс 360 для бизнеса».

Создание чат-бота через профиль организации

«Боты могут автоматизировать внутренние процессы организации, создавать групповые чаты и уведомлять пользователей о событиях. Теперь чат-бота для «Яндекс мессенджера» можно создать самостоятельно — через аккаунт администратора организации. Раньше для этого нужно было обращаться в техподдержку «Яндекс 360 для бизнеса».

Единые правила обработки писем в корпоративной «Почте»

У администратора организации появилась возможность задать правила для всех писем, которые отправляются между доменными почтами внутри компании. «Почта» автоматически будет выполнять нужное действие: удалять, помечать прочитанными, добавлять в отдельную папку, пересылать или отправлять ответ. Например, можно настроить правило, чтобы письма от клиентов об оплате, которые приходят на общий адрес компании или адреса сотрудников, автоматически перенаправлялись на почту бухгалтерии*.

Рассылки на 100 тыс. получателей

Раньше в сервисе «Рассылки» действовал лимит — отправить письмо можно было максимум 20 тыс. получателям за один раз. Если в базе контактов было 50 тыс. человек, приходилось делить рассылку на несколько списков и отправлять одинаковые. Теперь можно отправить письмо сразу на 100 тыс. человек. Также в пять раз расширен лимит на количество сотрудников, которые могут делать рассылки от имени компании. Теперь он увеличен до 100 человек.

Оплата тарифа

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Оплатить подписку можно двумя способами: с расчетного счета или банковской карты. Раньше оплата по карте была доступна только администратору, который первым привязал ее к профилю организации. Теперь можно назначать нескольких администраторов, у которых будет возможность оплаты по карте. Пока это работает только при пополнении баланса вручную, но скоро такая возможность появится и для автопополнения.

*Обновление доступно по подписке «Яндекс 360 для бизнеса» на тарифах «Оптимальный» и «Расширенный».

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«Яндекс 360 для бизнеса» — это виртуальный офис, в котором собраны все необходимые сервисы, упрощающие работу и деловое общение: «Почта», «Диск» для хранения файлов, «Телемост» с видеозвонками, «Документы», «Мессенджер», «Рассылки», «Заметки» и «Календарь». Есть несколько тарифов «Яндекс 360 для бизнеса»: «Базовый», «Оптимальный» и «Расширенный», которые организации выбирают в зависимости от бизнес-потребностей и задач сотрудников.