«Вкусвилл» создал в «Яндекс 360 для бизнеса» уникальные e-mail торговым точкам

Сеть магазинов продуктов для здорового питания «Вкусвилл» внедрила в свои бизнес-процессы сервисы цифровой экосистемы «Яндекс 360 для бизнеса». Теперь более 6 тыс. сотрудников компании активно используют в работе инструменты виртуального офиса – «Почту», «Диск» и «Телемост», а свыше 1800 торговых точек ритейлера ведут коммуникации с уникальных e-mail-адресов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Для оптимальной организации рабочих процессов перед «Вкусвилл» встала задача по созданию корпоративной почты для сотрудников и уникальных почтовых адресов для каждой торговой точки сети. В качестве поставщика услуг рассматривали зарубежного вендора, с которым сотрудничали на тот момент, и «Яндекс 360 для бизнеса», чье коммерческое предложение оказалось более финансово выгодным для компании.

«Мы стараемся определять потребности клиентов и создавать гибкие условия сотрудничества, чтобы закрывать задачи заказчиков с максимальной пользой. В «Яндекс 360 для бизнеса» разработано три базовых тарифа, каждый из которых предоставляет доступ ко всем сервисам экосистемы, но отличается набором функционала внутри конкретного инструмента. Клиент может выбрать подходящий тариф, а в процессе использования расширить или сократить объем предоставляемых услуг в зависимости от своих целей и нужд», — сказал Александр Чеснавский, коммерческий директор «Яндекс 360 для бизнеса».

«Вкусвилл» — распределенная компания, сотрудники работают в разных географических точках. Сервисы «Яндекс 360 для бизнеса» помогают команде эффективно взаимодействовать как внутри, так и с внешними партнерами. Аналитики «Яндекс 360 для бизнеса» отмечают, что повышенная активность у персонала «Вкусвилл» отмечается в «Почте», «Диске» и «Телемосте». В «Почте» созданы учетные записи 6 тыс. сотрудников и систематизированы в соответствии с внутренней структурой организации для эффективной работы команды. «Диск» в своей работе широко используют дизайнеры и технологи: выгружают результаты работы, хранят макеты и спецификацию в общем доступе и отправляют получателю ссылку на материал «в облаке», экономя время на пересылке тяжелых файлов через почту. «Телемост» помогает сотрудникам коммуницировать с распределенной командой и внешними партнерами.

«Для оптимизации рабочих процессов мы используем комбинированный подход и даем сотрудникам возможность самостоятельно выбирать наиболее удобные рабочие инструменты. После подключения «Яндекс 360 для бизнеса» каждая внутренняя команда самостоятельно тестировала сервисы и определяла наиболее подходящие для своей работы. Мы следим за обновлениями продукта и по мере развития платформы готовы переносить в виртуальный офис еще больше рабочих процессов», — сказал Дмитрий Лаврик, представитель компании «Вкусвилл».