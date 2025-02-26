АНТ-ЦС ОптИМУС APS-система
ОптИМУС – это система многокритериальной оптимизации календарно-ресурсных планов, позволяющая оптимизировать деятельность предприятий, улучшать процессы планирования и управлять цепочками поставок.
|26.02.2025
|МТС Web Services и «АНТ-ЦС» стали партнерами по аутсорсингу услуг для промышленной автоматизации 1
|09.12.2024
|Axoft стал дистрибьютором решений «АНТ-ЦС» 1
АНТ-ЦС и организации, системы, технологии, персоны:
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