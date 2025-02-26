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АНТ-ЦС ОптИМУС APS-система


ОптИМУС – это система многокритериальной оптимизации календарно-ресурсных планов, позволяющая оптимизировать деятельность предприятий, улучшать процессы планирования и управлять цепочками поставок.


26.02.2025 МТС Web Services и «АНТ-ЦС» стали партнерами по аутсорсингу услуг для промышленной автоматизации  1
09.12.2024 Axoft стал дистрибьютором решений «АНТ-ЦС» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

АНТ-ЦС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12802 1
Россия - РФ - Российская федерация 145520 2
Короткая ссылка

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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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