Axoft стал дистрибьютором решений «АНТ-ЦС»

Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft стал партнером «АНТ-ЦС». В рамках сотрудничества дистрибьютор окажет содействие по продвижению продуктов разработчика в партнерском канале. Об этом CNews сообщили представители «АНТ-ЦС».

Axoft выступит дистрибьютором информационных систем и решений «АНТ-ЦС», в числе которых MES-система «ИМУС», APS-система «ОптИМУС», EAM-системы «ИУС ТОиР», «мТОиР» и др. Все представленные вендором продукты являются полностью российской разработкой и включены в Реестр отечественного ПО.

«Аналитическая и техническая экспертиза, а также успешный опыт Axoft положительно скажется на популяризации наших решений. Это партнерство поможет многим компаниям оптимизировать внутренние рабочие процессы, используя наши продукты», – сказал исполнительный директор «АНТ-ЦС» Роман Рассказчиков.

Продукты «АНТ-ЦС» нацелены на внедрение в компании, которые заинтересованы в импортозамещении софта. Дополнительным рынком для продвижения продуктов станут страны СНГ. Решения «АНТ-ЦС» совместимы с операционными системами РОСА, Astra Linux, «Ред ОС М», «Альт Linux», платформа V и российской базой данных Postgres Pro.