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Индексная книга (каталог) CNews*
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АНТ-ЦС ИМУС Информационно-мониторинговая управляющая система


УПОМИНАНИЯ


15.07.2025 Исследование: рынок MES-систем в России превысит 16,64 млрд рублей к 2028 году 1
09.12.2024 Axoft стал дистрибьютором решений «АНТ-ЦС» 2
02.12.2024 Inline Technologies и «АНТ-ЦС» объединили компетенции для автоматизации процессов производства 1
29.10.2024 «АНТ-ЦС» и Innostage договорились о продвижении ПО в Татарстане 1
26.09.2024 Продукты «АНТ-ЦС» совместимы с СУБД Postgres Pro 1
14.08.2024 «АНТ-ЦС» разработала софт для управления недвижимостью в Telegram 1
20.12.2022 Подтверждена совместимость отраслевых решений «АНТ – цифровые сервисы» и «Ред ОС» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

АНТ-ЦС и организации, системы, технологии, персоны:

АНТ-ЦС - АНТ-Цифровые Сервисы 22 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2167 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 356 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 224 1
Telegram Group 2293 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 434 1
Ред Софт - Red Soft 845 1
InnoSTage - Инностейдж 166 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4531 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69328 4
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 400 3
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 829 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 814 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21315 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32396 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30885 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26285 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10859 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6976 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1336 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54000 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10695 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 313 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2115 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4838 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2162 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1185 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2765 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11873 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7739 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16402 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 774 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1111 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SberLinux OS Server 20 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 73 1
АНТ-ЦС - ОптИМУС APS-система 2 1
АНТ-ЦС - Умная недвижимость 2 1
АНТ-ЦС - ИУС-ГАЗ - Информационная управляющая система 1 1
АНТ-ЦС - ИК ЛПУ - Интеграционная компонента ЛПУ 1 1
Linux OS 10354 1
Рассказчиков Роман 7 3
Мамаев Александр 15 2
Бойко Вячеслав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150874 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14302 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3054 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9380 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53195 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1288 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5095 1
Энергетика - Energy - Energetically 5308 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10298 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1447 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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