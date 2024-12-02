Разделы

ПО Импортонезависимость
|

Inline Technologies и «АНТ-ЦС» объединили компетенции для автоматизации процессов производства

Универсальный ИТ-интегратор Inline Technologies и разработчик систем управления предприятием «АНТ-ЦС» заключили соглашение о партнерстве, которое предполагает объединение технических компетенций и практик обеих компаний при построении информационно-аналитических систем для оптимизации процессов деятельности предприятий и организаций ТЭК, машиностроительной, телекоммуникационной и нефтегазовой отраслей. Об этом CNews сообщили представители «АНТ-ЦС».

Inline Technologies получает возможность применять отраслевые решения вендора для автоматизации процессов планирования и управления производством (APS/MES) с использованием предиктивной аналитики, производственно-диспетчерского управления, а также управления ТоИР.

Со своей стороны, «АНТ-ЦС» сможет опираться как на квалификацию Inline Technologies в части создания и развития гетерогенных ИТ-инфраструктур, так и на кросс-функциональную экспертизу интегратора по продуктам и технологиям ведущих российских и зарубежных ИТ-производителей.

Как на подготовке кадров для цифровой экономики сэкономили более 100 млрд руб.
Цифровизация

«Опыт Inline Technologies в создании комплексных решений для автоматизации широкого спектра бизнес-задач и процессов деятельности предприятий и организаций будет крайне полезен при интеграции наших решений. Благодаря этому партнёрству многие компании смогут оптимизировать внутренние рабочие процессы, используя наши продукты», – сказал исполнительный директор «АНТ-ЦС» Роман Рассказчиков.

Разработанные «АНТ- ЦС» продукты: MES-платформа «ИМУС», система диспетчеризации «АСПДУ РСГ», ИУС «ТОиР», «Сервер ЕТИП» – включены в Реестр отечественного ПО Минцифры России. Они совместимы с российскими ОС «Роса», Astra Linux, «Ред ОС М», «Альт Linux», Platform V SberLinux OS Server, базами данных Postgres Pro и Pangolin.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

В России создают электронно-фотонный компьютер с небывалой скоростью обработки информации

Цифровая трансформация немыслима без искусственного интеллекта

Конференция CNews «Российские программно-аппаратные комплексы 2024» состоится 4 декабря

Конференции

Современные контакт-центры 2024

Российские программно-аппаратные комплексы 2024

Современный цифровой офис
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор телевизора Hyundai H-LED65BU7100: новый стандарт домашнего комфорта

Нужны ли ли камкодеры в 2024 году: 5 актуальных моделей

Лучшие бесплатные видеоредакторы для ПК: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще