Inline Technologies и «АНТ-ЦС» объединили компетенции для автоматизации процессов производства

Универсальный ИТ-интегратор Inline Technologies и разработчик систем управления предприятием «АНТ-ЦС» заключили соглашение о партнерстве, которое предполагает объединение технических компетенций и практик обеих компаний при построении информационно-аналитических систем для оптимизации процессов деятельности предприятий и организаций ТЭК, машиностроительной, телекоммуникационной и нефтегазовой отраслей. Об этом CNews сообщили представители «АНТ-ЦС».

Inline Technologies получает возможность применять отраслевые решения вендора для автоматизации процессов планирования и управления производством (APS/MES) с использованием предиктивной аналитики, производственно-диспетчерского управления, а также управления ТоИР.

Со своей стороны, «АНТ-ЦС» сможет опираться как на квалификацию Inline Technologies в части создания и развития гетерогенных ИТ-инфраструктур, так и на кросс-функциональную экспертизу интегратора по продуктам и технологиям ведущих российских и зарубежных ИТ-производителей.

«Опыт Inline Technologies в создании комплексных решений для автоматизации широкого спектра бизнес-задач и процессов деятельности предприятий и организаций будет крайне полезен при интеграции наших решений. Благодаря этому партнёрству многие компании смогут оптимизировать внутренние рабочие процессы, используя наши продукты», – сказал исполнительный директор «АНТ-ЦС» Роман Рассказчиков.

Разработанные «АНТ- ЦС» продукты: MES-платформа «ИМУС», система диспетчеризации «АСПДУ РСГ», ИУС «ТОиР», «Сервер ЕТИП» – включены в Реестр отечественного ПО Минцифры России. Они совместимы с российскими ОС «Роса», Astra Linux, «Ред ОС М», «Альт Linux», Platform V SberLinux OS Server, базами данных Postgres Pro и Pangolin.