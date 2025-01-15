Рассказчиков Роман
Рассказчиков Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 2
|АНТ-ЦС - АНТ-Цифровые Сервисы 13 2
|Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 321 1
|Inline Technologies - Инлайн технолоджис 220 1
|Сигней 1 1
|InnoSTage - Инностейдж 140 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144195 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
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