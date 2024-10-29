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«АНТ-ЦС» и Innostage договорились о продвижении ПО в Татарстане

«АНТ-ЦС» и Innostage подписали меморандум о партнерстве. Согласно меморандуму, ИТ-компания Innostage будет продвигать, интегрировать, внедрять и поддерживать решения «АНТ-ЦС» для предприятий ключевых отраслей экономики и государственного сектора Татарстана. Об этом CNews сообщили представители «АНТ-ЦС».

«В рамках заключенного соглашения партнеры займутся продвижением на рынке программных продуктов нашей компании, а также их адаптацией, модификацией и внедрением софта в работу заинтересованных предприятий Татарстана. Это позволит предлагать клиентам импортонезависимые программно-аппаратные комплексы с гарантией безопасности», – сказал исполнительный директор «АНТ-ЦС» Роман Рассказчиков.

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«Предложение по автоматизации производственного блока и автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) от наших новых бизнес-партнеров отражает актуальные тенденции в отрасли и соответствует запросам рынка. Внедрение таких решений может значительно повысить эффективность компании-заказчика, снизить издержки, улучшить контроль, повысить безопасность и непрерывность ключевых процессов на предприятии», – отметил директор департамента вендорных бизнес-решений ИТ-компании Innostage Вячеслав Бойко.

Продвигаться будут такие решения «АНТ-ЦС», как информационно-управляющая система «Техническое обслуживание и ремонт» (ИУС ТОиР), мобильное решение «Техническое обслуживание и ремонт», MES система: информационно-мониторинговая управляющая система (ИМУС), программное обеспечение ОптИМУС, класс систем APS.

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