«АНТ-ЦС» и Just AI будут совместно создавать чат-боты на базе технологий генеративного ИИ

«АНТ-ЦС» будет создавать чат-боты с искусственным интеллектом для внедрения в системы предприятий клиентов. Для реализации продукта будет использоваться софт компании Just AI, которая специализируется на создании разговорных ИИ-решений. Об этом CNews сообщили представители «АНТ-ЦС».

Российская ИТ-компания «АНТ-ЦС» анонсировала запуск совместного проекта с компанией Just AI, экспертами в области разработки решений на базе разговорного и генеративного ИИ. Цель сотрудничества – создание чат-ботов, которые помогут предприятиям внедрить искусственный интеллект в их бизнес-процессы и оптимизировать ряд текущих задач.

Чат-боты, созданные с использованием программного обеспечения Just AI, смогут не только автоматизировать рутинные задачи, но и предоставлять пользователям персонализированные рекомендации, анализировать запросы и проводить обучающие сессии. Внедрение чат-ботов нацелено на повышение уровня клиентского обслуживания и оптимизацию бизнес-процессов.

В рамках заключенного соглашения «АНТ-ЦС» возьмёт в пользование программное обеспечение компании Just AI, чтобы внедрять технологии разговорного и генеративного ИИ в деятельность компаний и предприятий.

«Разработка и последующее внедрение ИИ-чат-ботов обеспечит нашим клиентам снижение затрат на обслуживание, увеличение скорости реакции на запросы, сбор и анализ данных. Всё это поможет улучшить продукты и услуги компаний», – сказал исполнительный директор «АНТ-ЦС» Роман Рассказчиков.

«АНТ-ЦС» имеет опыт в разработке высоконагруженных информационных систем и комплексном обеспечении информационной безопасности. С помощью новых решений на основе ИИ компания продолжит реализовывать стратегию цифровизации и повышать эффективность производственных процессов компаний-клиентов.