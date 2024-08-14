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«АНТ-ЦС» разработала софт для управления недвижимостью в Telegram

Компания «АНТ-ЦС» внедрила чат-бот для управления объектами недвижимости. «ИМУС.Чат-бот» осуществляет прием и отслеживание заявок в рамках системы «Умная недвижимость». Чат-бот разработан для Telegram – пользователи могут задавать вопросы, не выходя из привычного приложения. Об этом CNews сообщили представители «АНТ-ЦС».

Сервис принимает сообщения арендаторов и регистрирует их заявки о проблемах, относящихся к ведению эксплуатационной службы группы компаний посредством ПО. Он отображает, отслеживает статус и дает возможность подтвердить исполнение заявок для арендаторов и сотрудников заказчика в мобильной и серверной компоненте ПО.

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техника

«Мы работаем по модели Software as a Service. Любой программный продукт, который мы создаем, должен быть максимально комфортным в использовании. Сегодня Telegram стал главным местом, где мы проводим время: мы в нем общаемся, работаем, узнаем новости и даже начинаем делать покупки. В связи с этим мы интегрировали «Умную недвижимость» в Telegram: теперь в мессенджере можно также управлять объектами недвижимости», – сказал генеральный директор «АНТ-ЦС» Александр Мамаев.

«ИМУС. Чат-бот» дает возможность указать атрибуты заявки (этаж, помещение, описание проблемы, комментарий к заявке) и приложить поясняющую фотографию как арендаторам, так и сотрудникам заказчика в мобильной компоненте ПО. Сервис включает в себя управление реестром зданий и помещений в серверной компоненте ПО.

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