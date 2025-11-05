«АНТ-ЦС» и «Билайн» подписали меморандум о стратегическом партнерстве

«АНТ-ЦС» и Билайн (ПАО «ВымпелКом») подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках меморандума компании будут вместе продвигать решения по цифровизации промышленного производства. Об этом CNews сообщили представители «АНТ-ЦС».

Партнерство направлено на удовлетворение растущего спроса на отечественные решения для промышленности и предполагает совместное продвижение, внедрение, интеграцию и техническую поддержку ИТ-продуктов «АНТ-ЦС» в области управления производственными процессами: MES-системы «Имус», АPS-системы «Оптимус», EAM системы «ИУС ТОиР» и другого ПО.

«Рынок систем для цифровизации промышленного производства демонстрирует устойчивый рост. При этом наиболее востребованы комплексные интегрированные решения. Наше партнерство как раз и призвано удовлетворить этот тренд — компетенции «АНТ-ЦС» в разработке отечественных решений дополнятся глубоким опытом «Билайна» по внедрению и интеграции ПО в контур крупных промышленных предприятий», — сказал генеральный директор «АНТ-ЦС» Герберт Шопник.

«Сегодня как никогда важна консолидация компетенций лидеров рынка для создания технологических решений нового уровня. Партнерство с «АНТ-ЦС», обладающей экспертизой в области промышленного ПО и уникальным опытом работы с крупнейшими предприятиями страны, полностью соответствует этой логике. Мы видим значительный синергетический эффект: собственные разработки «АНТ-ЦС» в области MES и APS-систем дополнятся нашими компетенциями в области интеграции, облачной инфраструктуры, анализа данных и безопасности. Вместе мы сможем предложить рынку не просто набор продуктов, а целостные, безопасные и масштабируемые digital-экосистемы, которые станут новым стандартом эффективности для отечественной промышленности», — сказал вице-президент по развитию бизнеса ПАО «Вымпелком» Денис Рябченков

Сотрудничество компаний призвано помочь российской промышленности ускорить внедрение зрелых отечественных решений, адаптированных под их производственные процессы.